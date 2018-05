SIN INTIMIDAR

PRI y Morena: cercados en Coyoacán por "artimañas" del PRD

El grupo de choque de Los Buitres se "calmó", pero ahora quieren convencer con entrega de productos para el hogar y hasta dispositivos electrónicos

SHARENII GUZMÁN 28/05/2018 11:25 p.m.

La actriz denunció cómo intentan cooptar el voto. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

En Coyoacán, las prácticas de compra de voto, condicionamiento de los programas e intimidación tanto a los candidatos opositores como a los vecinos que no apoyan al partido en el poder ha enrarecido el ambiente, al grado que la gente tiene miedo a denunciar por represalias y los aspirantes se han casado de señalar las irregularidades.

LOS BUITRES, EL GRUPO DE CHOQUE QUE ATEMORIZA COYOACÁN

Los candidatos a la alcaldía de la coalición "Juntos Haremos Historia", María Rojo y del PRI, Oliverio Orozco coincidieron que hay un operativo por parte del gobierno delegacional de Coyoacán para impedir que otros aspirantes que no sean de "Por la CDMX al Frente" realicen proselitismo en las calles.



También consideraron que en este proceso ha sido recurrente la violación de las normas al sistematizar "artimañas electorales" para el condicionamiento del voto. Que va desde la entrega de productos para el hogar, dispositivos electrónicos hasta programas sociales.

Carlos Castillo, candidato de "Juntos Haremos Historia" al distrito 32 local, indicó que luego de las agresiones por un grupo de hombres y mujeres identificados como "Los Buitres" en tres actos de precampaña de Claudia Sheinbaum, la violencia física disminuyó en eventos masivos. Sin embargo, aumentó la intimidación tanto a brigadistas y vecinos como a candidatos y a sus equipos.

El 25 de mayo, a las 3:30 de la madrugada, un grupo de personas disparó balazos al aire afuera de la casa de la candidata María Rojo. Presentó una denuncia y dos días después le respondieron que había sido un ladrón.

"Las balas no fueron dirigidas a nadie, pero sí lo hicieron concretamente para intimidarme. La que se asustó mucho fue la trabajadora que vive conmigo. Yo creí que había dejado prendida la tele".

La también actriz de teatro comentó que el hostigamiento ha llegado a su vida personal. "No puedo tomarse un café en algún lugar, porque llega alguien a decirme de cosas o incluso han ido a tocar a mi casa y han llamado a mis teléfonos, el acoso es tal que la situación está muy fea".

Denunció que en Coyoacán padecen las prácticas "más retrógradas, arcaicas y violentas" en este proceso electoral y agregó que el gobierno delegacional en colusión con el de la ciudad han "sistematizado artimañas electorales" en aras de comprar y coaccionar el voto.

Un ejemplo de ello, mencionó, es el uso de programas sociales para condicionar el apoyo de los vecinos y trabajadores. Les piden su copia de la credencial de elector a cambio de la entrega de productos, despensas o ayuda económica.

Tal es el caso del programa "A tu lado", que es una ayuda económica de 4 mil 40 pesos cada tres meses a personas de escasos recursos. Sin ninguna razón justificada, dijo, el 23 de marzo de 2018 se amplío el monto presupuestado de 54 millones a 109 millones de pesos y aumentó el número de beneficiarios de 13 mil a 27 mil.

Acusó que desde el inicio de las campañas funcionarios de la delegación Coyoacán han condicionado la entrega de este programa a cambio de que los beneficiarios voten o manifieste su apoyo a favor de los candidatos que integran la coalición Por la CDMX al Frente.

Otras de las anomalías que han detectado para la coacción del voto ha sido la entrega de tabletas electrónicas, paquetes de útiles escolares y la implementación de las acciones denominadas Tu Unidad Sin goteras, que consta en impermeabilizar azoteas de casas, oficinas y unidades habitacionales.

Señaló que han detectado que entregan de todo: damas chinas, productos electrodomésticos, vajillas, playeras con logos de los Pumas donde atrás dice Negrete, el apellido del candidato del Frente a la alcaldía por Coyoacán.

"Es casi imposible que no se den cuenta que lo que está pasando en Coyoacán que va más allá de lo previsto. Yo nunca pensé que iba a vivir en cine lo que tendría que ver en la vida real".

NO NOS DEJAN HACER CAMPAÑA: CANDIDATO DEL PRI

El candidato del PRI a la alcaldía, Oliverio Orozco afirmó que hay un esfuerzo activo por parte del PRD, que gobierna Coyoacán, para impedir que se ejecute la tarea proselitista y esto se ha percibido desde el arranque de la campaña.

A pesar de que no ha sufrido una agresión o intimidación directa, sí lo han padecido integrantes de su equipo, brigadistas y vecinos que lo apoyan.

Recordó que el 23 de abril, dos mujeres estudiantes de 18 años, colaboradoras de su campaña fueron detenidas en calles de la delegación por policías capitalinos al momento de que repartían volantes. Los agentes argumentaron que eso era ilegal.

También ha observado una violación de la norma electoral por parte del partido en el poder que se ha dedicado a repartir productos como vajillas, vitroleros, electrodomésticos, ropa, dispositivos electrónicos.

"Algunas de estas entregas las han disfrazado de un programa o apoyo social, pero las reglas de ese programa no están publicadas en la página web de la delegación y los padrones de beneficiarios tampoco. Eso hace claro que se trata de un acto encaminado a la compra de voto".

Sumado a ello, acusó que el diputado local Mauricio Toledo gestionó el uso de recursos de la reconstrucción, para edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en tabletas y promocionales "ilegales".

"Lo que nos ha tocado ver y que hemos documentado en redes sociales ha sido el amedrentamiento por parte de funcionarios delegacionales a nuestros simpatizantes. También la vandalización y retiro de nuestra propaganda, incluso ha sido remplazada de inmediato por lonas que promocionan a los candidatos del Frente.

ESTO VIVE EL CANDIDATO DE MORENA AL CONGRESO DE CDMX

Carlos Castillo, el aspirante de Morena por Coyoacán a una curul en el primer Congreso de la Ciudad de México, afirmó que en su campaña también vive intimidación y ha observado un apoyo indiscriminado en favor del ex delegado y ahora candidato a diputado local, Valentín Maldonado.

"El sistema que utilizan es que llegan a la gente y les condicionan la entrega de tinacos, tabletas, tarjetas, mochilas. Les piden que comprometan el voto y luego les dan los productos".

En el caso de la violencia, lo que ha sufrido es intimidación y hostigamiento. También lo han vivido simpatizantes, brigadistas y colaboradores.

"Ando en una zona y mandan gente para que me siga, me toman fotos, están viendo que la gente que reciba los programas no nos abra las puertas. Es como un tipo de intimidación silenciosa, de baja intensidad".

Denunció que cada rato les retiran lonas, incluso van varios días que lo realizan de manera consecutiva.

"En domicilios donde tenemos las mantas, los vecinos nos comentan desde el miércoles de la semana pasada que pasan camionetas con encapuchados y con un palo que arriba trae un gancho les quitan las lonas, tanto las mías como de la candidata a la alcaldía María Rojo".

