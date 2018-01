GRESCA ELECTORAL

Denuncian a funcionarios de Coyoacán por agresiones en mitin

Ellos serían los funcionarios que "reventaron" los eventos de Claudia Sheinbaum en la demarcación

SHARENII GUZMÁN 04/01/2018 03:32 p.m.

Presentaron una queja formal ante las autoridades. (Especial).

Diputados de Morena en la Asamblea Legislativa del DF interpusieron dos denuncias ante la Procuraduría capitalina por las dos agresiones que se registraron la tarde y noche del miércoles en la delegación Coyoacán durante eventos de precampaña de Claudia Sheinbaum.

César Cravioto, líder de la bancada de Morena, afirmó que las denuncias son por los delitos de lesiones, disturbios y tentativa de homicidio. Además dijo que se incluye la identificación de por lo menos 16 personas, de entre ellas tres servidores públicos en activo de Coyoacán, y una trabajadora por honorarios en la ALDF, quienes presuntamente participaron en los actos violentos.

También te puede interesar: Segunda agresión a Sheinbaum en un día; culpa al PRD.

Este miércoles, un grupo de personas irrumpieron en dos eventos de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lanzaron rocas, huevos, sillas, y petardos. Resultaron lesionados varias personas y un reportero de La Jornada.

El primero fue en Villa Quietud, Culhuacán y el segundo en la colonia Ajusco, ambos en Coyoacán, en la misma delegación donde el 15 de diciembre, durante el arranque de precampaña de la ex delegada de Tlalpan, también se registró una agresión a militanes de Morena, vecinos y periodistas.

A través de fotografías y videos, que presentaron en el expediente, Morena identificó a estas funcionarios de la delegación Coyoacán en el primer evento que fue en la calle Mirador esquina Rancho Vista Hermosa: Luis Ernesto Escalona Ruán, subdirector de brigadas de operación y emergencias; Karina Flores Delgado, funcionaria por honorarios y Yolanda Antúnez Reynosa, quien es JUD de desarrollo tecnológico,

Además identificaron a estas personas, vinculadas a dichos funcionarios. Carmen Yussif, Alicia Estrada Cruz, Juan Luis López Zamora, Erik Fonseca, Raquel Antúnez Reynosa, Martín Santa Cruz Delgado, María Cristina Santa Cruz Delgado, Amalia Leticia Peralta Cruz, Araceli Ruiz Apolinar, Wendy Arriaga Cisneros y Ernesto Flores Ramírez.

Y en el segundo evento que se realizó en avenida Aztecas esquina Rey Moctezuma, colonia Ajusco, identificaron como probables constitutivos de delitos a Hugo Barrios Cruz, Martha Patricia Pardo, trabajadora de honorarios en la ALDF y Karina Flores Delgado, quien estuvo en el primer acto.

También plantean en la denuncia que se investigue el vínculo que tienen los funcionarios acusados con el diputado local Mauricio Toledo, el ex jefe delegacional Valentín Maldonado y el actual director Jurídico y de Gobierno, Ulises Bravo Molina, quien es el que actualmente está encargado del despacho de Coyoacán.

"Estamos pidiendo a la procuraduría que investigue el nexo de estas personas con estos líderes políticos del PRD en la delegación Coyoacán, y le tomamos la palabra al jefe de gobierno que por dijo no iban a solapar a nadie ni a encubrir a nadie. Estamos presentado las pruebas, fotografías, notas periodísticas, y videos de los hechos".

Cravioto dijo que pidieron ala Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) que revise la cámara de videovigilancia que está ubicada donde fue el primer evento en la colonia Villa Quietud.

"Esto para que no haya duda de que fueron agresiones por parte de gente que estaba perfectamente orquestada para agredir, reventar y causar lesiones a quienes fuimos al evento de Morena. Nos parecen reprobables los hechos y que si no se pone un alto a esto vamos a terminar como otros estados de la República donde la violencia ha cobrado vidas y no queremos eso para la Ciudad de México".

Señaló que la procuraduría tiene facultades para darle vista a la Contraloría capitalina para que investigue que hacían funcionarios de la delegación en las agresiones en contra de los vecinos y asistentes al mitin.

"Lo que se vivió ayer fue una agresión de personas vinculadas a la delegación Coyoacán y partido PRD en contra de quienes asistimos al evento de precampaña de Claudia Sheinbaum. No fue una trifulca entre dos partidos".

Dijo que estas personas que participaron en las agresiones están plenamente identificadas y algunos son servidores públicos, por lo que eso es una agravante en los delitos.

LEA TAMBIEN Condena Mancera violencia en acto de Sheinbaum Dijo que es lamentable que en un evento político se llegue a este grado de violencia y expuso que "no vamos a permitir que haya impunidad"

LEA TAMBIEN Mauricio Toledo, el cacique perredista de Coyoacán En La Silla Rota te presentamos el perfil del asambleísta que fue relacionado a las personas que reventaron los mítines de Sheinbaum

ams