"Creíamos que nos cortarían la cabeza": alumna de Telesecundaria de Acapulco

Un grupo de hombres armados ingresó al plantel y les cortaron el cabello a alumnas y maestras; a los varones les robaron celulares y pertenencias de valor.

21/03/2018 12:06 p.m.

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). "Teníamos tanto miedo, creíamos que nos iban a cortar la cabeza. No sabíamos qué hacer, nada más nos mirábamos unos a otros", relató una de las alumnas de la Telesecundaria Vicente Suárez a periodistas.

Este martes por la mañana ingresó un grupo de hombres armados a la escuela ubicada en la colonia Frontera, la cual tiene altos índices de criminalidad. Doblaron la cerca que resguarda el plantel.

A las niñas de la les exigieron que se ataran el cabello, las obligaron a hincarse y les cortaron la melena en sus salones de clases con ganchos filosos, machetes y tijeras para podar.

Los sujetos guardaron el cabello de las alumnas en bolsas y se retiraron del lugar.

Este hecho paralizó otra vez las clases en parte de esa zona del puerto, donde la comunidad estudiantil ha dejado de ir a la escuela por balaceras y actos vandálicos en la localidad.

En los alrededores de la colonia Frontera, alumnos y maestros no llegaron a clases en más de 35 planteles por temor a que se repitiera la escena de ésta telesecundaria.

"Es lo que estamos investigando, estamos mandando a los jefes de sectores a ver esto", comentó el secretario técnico de la Secretaría de Educación de Guerrero, Jorge Sotomayor Landeta.

El gobernador Héctor Astudillo Flores también esquivó el tema: "lo primero que hay que hacer es una investigación de qué es lo que sucedió ahí, seguramente la Fiscalía dará información de cómo van los avances".

Desde ese incidente, los maestros de la telesecundaria le dijeron al delegado de los Servicios Educativos en Acapulco-Coyuca, Alfredo Miranda Vergara, que no acudirían al plantel hasta que no hubiera las condiciones mínimas de seguridad para hacerlo. Y hoy, no asistieron.

Por los habitantes se conoció que fueron unas 20 alumnas y dos maestras de la telesecundaria a las que le cortaron el pelo con las armas filosas que llevaron los cuatro o cinco hombres que entraron. A los demás profesores, también sometidos, les quitaron celulares y pertenencias de valor.

A contar por algunos medios del puerto la colonia Frontera es un lugar pobre: "(...) es un cinturón de miseria, con calles de terracería y vastos terrenos deshabitados, con zonas arboladas", es la descripción que le dio Diario La Plaza del puerto a ese lugar de Acapulco.

Lo que vivieron es una nueva cara de acoso a los planteles en la zona suburbana y rural de Acapulco.

En otros tiempos, los maestros han dejado de ir a clases por periodos largos, a causa de la extorsión de delincuentes. Las colonias Zapata y Renacimiento fueron las favoritas para amenazar a los docentes.

