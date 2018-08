Transparencia en Edomex detecta corrupción en alcaldías

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 03/08/2018 07:46 p.m.

Toluca, Edomex.- Del periodo que comprende de julio de 2017 a julio de 2018, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México recibió un total de 5 mil 523 denuncias, de las que casi la mitad, 2 mil 101 corresponden a actos de corrupción.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, enviado al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, como precisó José Martínez Vilchis, presidente del organismo, mil 985 son por abusos de autoridad, 113 por cohecho, una por tráfico de influencia y dos corresponden a delitos cometidos por servidores públicos, de los ramos de procuración y administración de justicia.

Martínez Vilchis, en entrevista con La Silla Rota, acusó que la Fiscalía Anticorrupción acota el reporte, por lo que el Comité se convierte en receptor y canal de información.

De ahí, que dijo desconocer cuáles son los municipios que concentran el mayor número de demandas relacionadas a actos de corrupción.

Martínez Vilchis señaló que la conformación del Sistema Anticorrupción es compleja de operar, aunado a que todavía se carece de la plataforma digital que compile todos los datos.

Por ello, reprochó que el organismo que preside no cuenta con el informe detallado de cuáles son los municipios que concentran el mayor número de demandas relacionadas con actos de corrupción, así como tampoco el número de funcionarios públicos que han incurrido en corrupción.

De igual forma, dijo que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción desconoce si esos 101 casos ya fueron resueltos, es decir, sí ya aplicaron las sanciones correspondientes.

"El secretario de la Contraloría refirió recientemente que tiene 15 mil expedientes en revisión para determinar si deben ser turnados al tribunal de Justicia Administrativa. Esta es otra información que cuando el sistema madure y tenga el recurso suficiente y cuente con la plataforma digital, estén este tipo de datos validados".

LES PONEN EL PIE

Señaló que todo indica que las instituciones del Estado se han se están acostumbrando a que un órgano ciudadano les tenga que solicitar información.

No obstante, apuntó que lo ideal sería que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción no se limitara a ser un órgano receptor, pero el fiscal no le concedió atribuciones de investigación, sanción y sustanciación de expedientes.

"Nuestras atribuciones son muy limitadas", lamentó tras referir que en otras partes del mundo existen otros modelos anticorrupción que crean asociaciones y/o agencias anticorrupción dotadas de mayor poder.

Este, insistió, no es el caso de México y menos del Edomex, que a pesar de tener cifras altas de impunidad y corrupción acotan las facultades de los organismos ciudadanos.

"Nuestro país no optó por ese modelo sino por uno más conservador, que a mi criterio está demostrando sus limitaciones como las que aquí ya se han expuesto", comentó.

Martínez Vilchis puntualizó que México requiere un sistema anticorrupción que contará con una agencia de investigación, sanción y sustanciación, sin dependencia del Estado.

"Después de un año de estar trabajando en el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, mi conclusión es que éste modelo está demostrando sus limitaciones y se requiere ser más eficientes y eficaces en el combate a la corrupción", subrayó.

