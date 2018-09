Corren a Maca Carriedo de "Intrusos" tras revelar discriminación de Aurora Valle

REDACCIÓN 21/09/2018 08:34 p.m.

Hace unos días la conductora de televisión Maca Carriedo reveló a través de un video en sus redes sociales que fue víctima de homofobia por parte de una compañera de trabajo, quien le "dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ´güeyes' coqueteándose", confesó, al parecer ese comentario la dejó fuera del programa "Intrusos".

De acuerdo con Publimetro, tras su declaración, la conductora de Hoy afirmó que no revelaría el nombre de su compañera, ya que, "lo importante no es quién me lo dijo, porque a diferencia de esa persona, yo no busco señalar a alguien, busco señalar un problema", dijo.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Hugo Maldonado reveló el nombre de la persona que discriminó a Maca. El comunicador afirmó que Aurora Valle, quien comparte créditos con la joven en "Intrusos", fue quien hizo dichos comentarios.

Al parecer, las cosas se salieron de control pues, según el propio René Franco, la productora Carmen Armendáriz despidió a Maca de la emisión de espectáculos.

Maca Carriedo quedó fuera del programa "Intrusos" — La Taquilla (@La_Taquilla) 21 de septiembre de 2018

De acuerdo con René, Maca tuvo una conversación con Armendáriz y terminaron su relación laboral porque no le pareció que no hubiera represalias contra Aurora.

Por su parte, afirmó Franco, la productora reprochó a Carriedo no haber hablado el problema con ella y sí en La Saga y Hoy.

"Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de Intrusos ", dijo Franco.

nl

LEA TAMBIEN Julión Álvarez demandará a medios que lo difamaron El equipo legal de Julión Álvarez tomará cartas en el asunto contra los medios y plataformas informativas que señalaran al cantante de forma irresponsable

LEA TAMBIEN Actor de "Nosotros los nobles" cambia de sexo y aclara si es trans El actor Carlos Gascón, quien interpretara a Peter, o mejor dicho, a Pedro Pintado en la cinta mexicana, ahora es una mujer

LEA TAMBIEN Comer pescados y mariscos, el mejor antídoto contra la diabetes y obesidad Comprobado por expertos, los productos del mar son una gran alternativa para combatir las epidemias de diabetes y obesidad