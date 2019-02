Facundo hace de las suyas, le lleva serenata a Tom Brady y lo corren de conferencia de prensa

REDACCIÓN 01/02/2019 01:51 p.m.

Facundo volvió a hacer de las ruyas, el polémico conductor tuvo la ocurrencia de llevar serenata a Tom Brady, el quarterback de los Patriots, en plena conferencia de prensa y terminaron por correrlo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, un video difundido en redes sociales, evidencia el bochornoso momento que vivió facundo mientras que el mariscal de los Patriots daba una conferencia previa al Super Bowl LIII.

Los hechos ocurrieron como parte de la cobertura especial que realiza Azteca Uno sobre el encuentro entre los Patriots New England vs. Los Angeles Rams.

Los periodistas de todo el Mundo se encontraban entrevistando a la máxima figura de la NFL en los últimos tiempos, Tom Brady, cuando Facundo irrumpió con un ukulele, le dio una extraña serenata cantándole una adaptación de la canción "We are the champions" de Queen, el momento fue captado en video antes de que el conductor fuera expulsado del evento por el ┬ápersonal de seguridad.

Man with ukulele serenades Tom Brady. pic.twitter.com/LYdXVyuTgA — Albert Breer (@AlbertBreer) 31 de enero de 2019

Tom Brady agradeció el gesto con una sonrisa y se limitó a decir: "maravilloso, gracias".

Facundo firmó contrato hace unos meses con TV Azteca para ser la cara de la comedia en la empresa del Ajusco, además de que ha sido invitado a eventos internacionales deportivos como el Mundial de Rusia 2018 y ahora, el Super Bowl en Atlanta.

