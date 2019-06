Por fin llegó el cartel oficial del Corona Capital 2019

REDACCIÓN 03/06/2019 12:59 p.m.

Para esta edición, el Corona Capital decidió convocar a aquellas bandas que se presentaron en su primera edición pues, al final de cuentas, fueron las encargadas de dar vida a un evento del que todavía no se tenía algo seguro, es decir, no se sabía si funcionaría y si tendría el potencial de festivales como Vive Latino, MX Beat o Motorokr.

Por eso es que aparecen en el cartel Interpol, que en menos de un año se ha presentado en tres ocasiones, y Two Door Cinema Club ¿recuerdas cuando apenas comenzaban a tener presencia con su disco Tourist History y tocaron súper temprano?.

Asimismo tendrá a The Strokes, quienes se presentaron en la segunda edición del Corona Capital junto con Portishead, The Rapture, Santigold, Moby, M83 y CSS, mismos que no han regresado a nuestro país desde 2011 e incluso, en el caso de The Rapture, tomaron caminos separados.

De igual forma Franz Ferdinand formará parte de esta edición de aniversario. La agrupación de Glasgow, Escocia, regresará a México luego de que se presentara en el Pepsi Center el año pasado, y a seis años de haber formado parte del Corona Capital y poner en jaque a los asistentes pues, tuvieron que tomar la difícil decisión de o ver a Franz o a The Hives, quienes se presentaban a la misma hora.

LAS NUEVAS APUESTAS MUSICALES Y EL GOLPE A LA NOSTALGIA

Como sabemos, el Corona Capital también apuesta por las tendencias musicales que están de moda o futuros headliners. Tan solo hay que recordar cuando en 2017 trajo a Dua Lipa que hoy, es una de las artistas más cotizadas del momento. En esta ocasión y como parte de su décimo aniversario, el CC19 tendrá entre sus filas a Billie Eilish, Years & Years, y Nick Murphy, mejor conocido como Chet Faker.

También tiene a algunas bandas legendarias como es el caso de ¡Keane, The Racounteurs, Travis, The B-52´s, Cat Power, The Voidz y Weezer!

EL CARTEL COMPLETO DEL CORONA CAPITAL 2019

¿Y CUÁLES SON LAS FECHAS Y EL COSTO DE LOS BOLETOS?

La cita será en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 y 17 de noviembre. En cuanto a los boletos, habrá una preventa para tarjetahabientes Citibanamex el 5 y 6 de junio a través del sistema Ticketmaster, con la venta general el 7 de junio.

POR ACÁ TE DEJAMOS LOS PRECIOS:

GENERAL P/DÍA:

Fase 1 N/A

Fase 2- 1,599

Fase 3- 1,799

Fase 4- 2,099

ABONO GENERAL:

F1- 2198

F2- 2498

F3- 2798

F4- 3198

PLUS P/DÍA:

F1 N/A

F2 – 2599

F3 – 2999

F4 – 3299

ABONO PLUS:

F1- 3880

F2- 4100

F3 – 4500

F4 – 4900

