No te pierdas el Corona Capital Guadalajara si no pudiste ir, ¡hay transmisión en vivo!

Disfruta de la segunda edición de Corona Capital Guadalajara desde la comodidad de tu casa, para los que no pudieron ir, el festival inició una transmisión en vivo para que no te pierdas el show que prepararon tus bandas favoritas.

De acuerdo con Sopitas, el line up está compuesto por bandas icónicas dentro de su género como OMD, Goo Goo Dolls o Chemical Brothers, hasta algunas que tuvieron mucho hype en la primera década del 2000 como Tame Impala, Phoenix y Yeah Yeah Yeahs -que regresan después de seis años-.

De igual manera están otros como Chromeo, Christine And The Queens -que visita por primera vez nuestro país-, Kimbra, Rhye, Classixx, Of Montreal, Holy Ghost!, The Joy Formidable y Boy Pablo.

Una vez más el Corona Capital Guadalajara se realiza el 11 de mayo en la explanada del estadio Akron, mismo que estará dividido en tres escenarios cuyas bandas quedarán divididas de la siguiente forma:

Para escuchar buena música y pasártela bien no será necesario viajar a tierras tapatías, la cuenta oficial de YouTube Corona MX, está transmitiendo en vivo desde las 2:30pm el festival y lo dividio en dos partes: la señal Corona y la Capital.

Aquí ambos canales.

