Farándula

Corey Feldman es apuñalado por revelar pedofilia en Hollywood

Reportan que Corey Feldman fue herido en el abdomen con un objeto filoso desconocido

REDACCIÓN 28/03/2018 06:01 p.m.

Atentan contra la vida de Corey Feldman por denuncia pedofilia en Hollywood (FOTO TOMADA DE WEB)

Corey Feldman, el famoso exactor infantil que saltó a la fama en los 80´s, fue apuñalado en el abdomen la noche del martes, el ataque está siendo investigado por "intento de homicidio", se teme que fue a manera de venganza contra Feldman por hacer acusaciones de pedofilia en Hollywood.

¡Estoy en el hospital! ¡Me atacaron anoche! ¡Un hombre abrió la puerta de mi coche y me apuñaló con algo!, publicó Feldman en su cuenta de Twitter. ¡Por favor recen por nosotros!

De acuerdo con Telemundo , Corey se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su equipo de seguridad, cuando tres hombres se acercaron y aprovecharon un momento de distracción de sus guardaespaldas para herirlo con un "objeto filoso desconocido".

ACTRIZ DE LAGUNA AZUL PRESUME SU CUERPAZO DE 52 AÑOS

El Departamento de Policía de Los Ángeles declaró que agentes acudieron a una residencia en Reseda justo antes de la medianoche del martes, en respuesta a un ataque con un arma mortal. La investigación no ha revelado información sobre el sospechoso.

A través de su cuenta de Twitter, el actor compartió un par de fotografías en donde lo acompaña su esposa y adjunta un mensaje reportando su estado de salud.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! ???????? THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I´M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 28 de marzo de 2018

Corey Feldman asegura que el atentando está relacionado con las amenazas que sufrió en redes sociales tras haber reiterado sus afirmaciones sobre pedofilia en Hollywood.

"Tengo motivos para creer que todo está conectado", escribió la estrella en Twitter. "¡Basta ya! ¿Qué tan enferma está la gente? , escribió el actor.

@LAPD R CURRENTLY INVESTIGATING THE CASE AS AN ATTEMPTED HOMICIDE! I HAVE HAD MOUNTING THREATS ON ALL SM PLATFORMS BY THIS VILE "WOLFPACK" & THIS IM SURE IS A RESULT OF THOSE NEGATIVE ACTIONS! I HAVE REASON 2 BELIEVE ITS ALL CONNECTED! ENOUGH IS ENOUGH! HOW SICK R THESE PPL?!? — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 28 de marzo de 2018

En 2013 Feldman realizó acusaciones de pedofilia en la industria del cine como parte de su autobiografía "Coreyography". En el libro el actor también toca el tema de su amigo y coprotagonista Corey Haim, quien supuestamente fue víctima de abuso sexual durante su niñez.

Recientemente Feldman, de 46 años, lanzó una campaña de recaudación de fondos para financiar una película documental sobre el mismo tema, lo cual ha generado polémica.

WTF R U TALKIN ABOUT?!??, THIS IS WHAT ELSE IM DOIN!!! WHAT HAV U DONE LATELY 2 STOP PEDOPHILES KIM BRRRRRRR?!? pic.twitter.com/PqNxZUIxMQ — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 26 de marzo de 2018

Hace apenas cuatro meses Feldman hizo una afirmación impactante sobre su seguridad en televisión, informa Daily Mail. "Alguien intentó matarme el otro día", dijo entonces el actor. "Esto no es una broma, temo por mi vida".

DEPORTAN DE EU A MARIO BAUTISTA POR POSESIÓN DE DROGAS

an

LEA TAMBIEN Hijo de "Chabelo" desmiente que su padre esté delicado de salud La asistente y el hijo de "Chabelo" reportaron que el actor se encuentra bien de salud y que está en Acapulco únicamente de vacaciones

LEA TAMBIEN Muere Cristina Orozco, madre de los cineastas Alfonso y Alejandro Cuarón Cristina Orozco falleció la tarde de este martes en la Ciudad de México

LEA TAMBIEN Es oficial, Sherlyn confirma ruptura con Francisco Zea Sherlyn no se pudo contener más y reveló en el programa "Hoy", que está "soltera, contenta y trabajando mucho"