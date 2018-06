VIOLENCIA

Empresarios y gobierno federal alistan plan anticrimen

Según el presidente del organismo, el crimen se ha apoderado de gran parte del país

REDACCIÓN 14/06/2018 01:10 p.m.

Hace dos días Pepsico anunció el cierre de sus instalaciones por la violencia en Guerrero (Imagen tomada de la web)

La inseguridad que azota a empresas, autotransportes y vías de comunicación será combatida por el gobierno federal y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De acuerdo al presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, uno de los más grandes problemas de los empresarios y la sociedad es la inseguridad que se ha apoderado en la mayor parte del país.

"Me reuní con el secretario de Gobernación para expresarle nuestra preocupación, así como con las empresas que han tenido los mayores eventos de inseguridad, incluyendo algunas que han tenido que cerrar."

"Nos reunimos con funcionarios de alto nivel de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República para delinear en los próximos días un plan de choque, un plan emergente para que se atienda el contexto que se está dando", dijo tras el foro Coparmex Think Tank.

Además, dijo que la meta de este plan es la prevención de que el crimen amedrente a las empresas. "Hay casos en los cuales los grupos delictivos han querido posicionarse de las rutas de distribución, han querido cobrar por derecho de piso y amenazado a los trabajadores", acusó.

"Tenemos un catálogo que va desde las cosas, que son lo menos grave, hasta las personas... no podemos aceptar que los gobernadores de forma sumisa entreguen la plaza. Si no se pone un freno se puede contagiar a más lugares del país. Los criminales no van a dar de forma voluntaria ningún paso atrás. Tenemos que regresarlos a la sierras o donde estaban, pero no podemos permitir que tomen el mando de nuestras carreteras y empresas".

También comparó a la inseguridad con una enfermedad que ha llegado a convertirse en una "epidemia" y hasta una "pandemia".

"No podemos aceptar que las autoridades le saquen a su responsabilidad. Si un gobernador no quiere dar la lucha contra la inseguridad, mejor que se vaya".

Dijo que una medida extrema es orillar a las empresas a que cierren "y que en algunos casos se llegue a liquidar a los trabajadores y desmontar la maquinaria y el equipo para trasladarla a otro lugar".

La situación es preocupante porque parece que se ha normalizado el crimen y la violencia, "nos preocupa porque está presente en estados del norte y la frontera sur. No distingue color de gobierno, es endémico. Nos preocupa que en fechas recientes se hayan generalizado eventos de alto impacto, como los asaltos al transporte de carga y trenes, los actos de extorsión, de robo que están sufriendo muchas empresas ligados a sus centros de distribución".

"Tenemos una gran complacencia que se está volviendo complicidad en muchos estados, en los cuales se deja la problemática únicamente a las fuerzas federales. Es inaceptable.

"Requerimos un compromiso claro, inmediato y explícito de los gobernadores y alcaldes en esta materia.", concluyó.

(Con información de Milenio)

