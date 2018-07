VENTAJAS

Por qué debes contratar empleados con ansiedad, según empleada de Google

Aunque podría sonar contraproducente, contratar empleados que padecen de ansiedad es en realidad una buena idea

REDACCIÓN 06/07/2018 07:19 p.m.

Ansiedad (Foto. tomada de la web)

Aunque podría sonar contraproducente, contratar empleados que padecen de ansiedad es en realidad una buena idea, según lo explica una empleada de ventas exitosa en Google.

A continuación su explicación:

Raramente hablo sobre mi ansiedad clínica en mi trabajo en ventas de publicidad en Google, pero cuando lo hago, siempre agrego la advertencia rápida de que "no afecta mi trabajo". Intento explicarme con tranquilidad que mi ansiedad está relacionada con las relaciones y actividades sociales, no trabajo, por temor a que mis compañeros de trabajo piensen que no soy capaz de manejar cargas de trabajo o tareas estresantes de la misma manera que ellos.

Google Home llegará a América Latina

No estoy sola. De acuerdo con la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, solo una cuarta parte de las personas con un trastorno de ansiedad les han dicho a sus empleadores sobre su diagnóstico. Treinta y ocho por ciento de los que no les preocupaba que "su jefe lo interpretaría como falta de interés o falta de voluntad para realizar la actividad", mientras que al 34 por ciento le preocupaba que esto afectara sus oportunidades de promoción.

Pero recientemente, me he dado cuenta de que mi ansiedad no me está frenando en el trabajo, sino que realmente me hace un mejor empleado.

Según Nanci Pradas, que tiene 30 años de experiencia como terapeuta, "hay evidencia para demostrar que las personas que superan las distorsiones del pensamiento y los pensamientos automáticos (síntomas de ansiedad) pueden pensar más rápido, obtener promociones con más frecuencia y ser más enérgicos". Y explicando cómo podría ayudar a romper el estigma sobre los trabajadores ansiosos.

Mi viaje con ansiedad probablemente comenzó en la universidad pero llegó a un punto de quiebre poco después, cuando comencé un nuevo trabajo y terminé con mi novio a largo plazo. Empecé a ver a un terapeuta que se especializa en terapia cognitiva conductual o TCC, una forma de tratamiento psicológico que se enfoca en abordar problemas de salud mental a través de un cambio de comportamiento activo. Mi ansiedad era agotadora, omniabarcante y dolorosa de superar. Pero la verdad es que después de cuatro años de terapia y medicación específica, aprendí valiosas lecciones que no tendría si no tuviera ansiedad.

A menudo describo mi ansiedad como una espiral de una gran mente, donde los pensamientos infundados conducen a escenarios imaginarios aún más improbables, como "Mi novio y yo tuvimos una pelea. Ahora definitivamente va a terminar conmigo, y estaré solo para siempre. Mejor empiezo a investigar la congelación de óvulos, "que comienzan a sentirse no solo posible sino inevitable.

Esto también ocurre en el lugar de trabajo: he visto a personas traducir una apariencia extraña en una reunión al supuesto de que un cliente gastará todo su gasto. Esto crea estrés innecesario y trabajo cuando con frecuencia ni siquiera es necesario, trabajo que a menudo se describe en la jerga de "hacer girar las ruedas" en el lugar de trabajo.

La herramienta que he aprendido para hacer frente a estos pensamientos dañinos es preguntarme: "¿Cuál es la evidencia en este momento?". Esto a menudo me ayuda a encontrar buenas razones para calmar mis temores. En mi vida no laboral, podría estar notando que mi novio ya me envió un mensaje de texto con planes para pasar la noche, algo que probablemente no haría si nos separamos. Utilizo constantemente esta misma herramienta en mi trabajo, preguntándome a mí mismo y a mis compañeros de equipo si hay evidencia real que apunta a un problema y nos ahorra horas de improductividad. ¿Fue esa mirada extraña en la reunión intercalada entre indicadores positivos sobre el nivel de satisfacción del cliente con nuestro trabajo?

Un determinante clave del éxito profesional es la capacidad de tomar la retroalimentación con calma y utilizarla para cambiar o mejorar su comportamiento, pero muchos empleados luchan con esto. Es fácil dejar una revisión de fin de año con un nudo en la garganta y la sensación de que las críticas que escuchó de su jefe significan que debe comenzar a buscar un nuevo trabajo o mantener un resentimiento silencioso. Pero a través de la TCC para mi ansiedad, aprendí cómo reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades y luego cambiar los patrones de comportamiento inútil.

Entonces, cuando recibí los comentarios constructivos de mi jefe de que a veces interrumpía y rectificaba a los copresentadores en reuniones con clientes, me tomé un tiempo para reflexionar sobre por qué estaba haciendo esto. Venía del miedo que mi gerente pensaba que mis nuevos compañeros de equipo estaban más informados que yo. Una vez que desafié ese miedo al señalar que prácticamente no había evidencia de que esto fuera cierto, y comencé a hacer una pausa antes de cada reunión para recordarme que no tenía nada que probar, mi gerente notó la diferencia de inmediato.

Lidiar con la ansiedad también ha aumentado mi empatía con mis colegas. Sé que no soy perfecto, tengo un verdadero problema de salud mental, así que no espero que los demás lo sean tampoco. Es más probable que dé el beneficio de la duda y comprenda que cuando otros exhiben lo que parece ser un comportamiento irracional, es posible que solo experimenten ansiedades propias.

Si bien he trabajado para reducir mi ansiedad, mantener algunos es realmente crítico para lograr mis objetivos. Según Colleen Cira, fundadora del Cira Center for Behavioral Health en Chicago, la "teoría del flujo" explica que las personas necesitan una cierta cantidad de activación fisiológica (ansiedad, compromiso, estimulación) para ser productivos. Pero advierte que demasiada ansiedad puede hacer que la gente se sienta abrumada. La clave es encontrar el equilibrio, dice ella. "Una persona con ansiedad bien administrada es probable que sea un producto más "El estudio de 2018 sobre ansiedad en el lugar de trabajo se hace eco de esto, según los autores Julie McCarthy y Bonnie Hayden Cheng de la Universidad de Toronto. "Después de todo, si no tenemos ansiedad y simplemente no nos importa el rendimiento, entonces no vamos a estar motivados para hacer el trabajo", dijo Cheng. Lo más valioso que he obtenido al lidiar con la ansiedad es una fuerte creencia de que el cambio es posible, y eso me mantiene motivado. El proceso de trabajar en mí mismo no ocurrió de la noche a la mañana o de forma lineal, lo que me ayudó a no desanimarme ante el cambio de ritmo en organizaciones grandes y complejas. Pero para que los trabajadores ansiosos prosperen en el trabajo, tenemos que asumir el estigma en torno a la enfermedad mental en el trabajo. Es hora de ver a los empleados ansiosos como activos, no como pasivos. ¿Un empleado que es productivo, tiene empatía, desafía creencias de larga data y es persistente? Quién no querría contratar a alguien así.

LEA TAMBIEN Ya puedes pedir servicio a Taxify desde Google Maps Taxify se une a Google para facilitar el servicio a los usuarios desde la app de Google Maps