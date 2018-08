Revelan que Consuelo Duval fue amante de "Platanito"

REDACCIÓN 30/08/2018 12:49 p.m.

Hace unos días Consuelo Duval dio a conocer que regresaría a trabajar con Adrián Uribe, en un show llamado "En pareja dos", proyecto que fue presentado por ambos actores ante los medios de comunicación. Ante la noticia surgió una revelación, que señala que la actriz fue la amante de el comediante "Platanito".

De acuerdo con Publimetro, durante la conferencia la pareja bromeó y hablaron sobre el gran amor y confianza que se tienen, de hecho Consuelo comentó: "No me voy a morir sin echármelo (a Adrián Uribe), estaría muy wey".

Esto desató que en el programa de "Todo Para la Mujer" en Radio Fórmula, una colaboradora de Maxine Woodside, Vicky López en reveló que Consuelo sostuvo una relación sentimental en 2002 con Sergio Verduzco mejor conocido como "Platanito", quien en ese momento se encontraba casado con su primera esposa Bárbara.

"Acuérdate (refiriéndose a Ana María Alvarado) que decían que Consuelo había tenido una relación extramarital con el Platanito y terminaron peleando" indicó López.

Además aseguró que la relación terminó en malos términos y que por culpa de Consuelo, Platanito ya no se presentaba en Televisa.

