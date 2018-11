Consuelo Duval posa al desnudo como regalo de Navidad para sus fans

REDACCIÓN 26/11/2018 02:26 p.m.

Consuelo Duval decidió adelantarles la Navidad a sus fans con una sensual y atrevida imagen al desnudo que compartió a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con La Verdad, en la candente fotografía, a actriz posa de espaldas y en topless junto a una chimenea.

"Aquí, casual, con el espíritu navideño a todo lo que da!!... Santa!! Quiero tener pompas y cinturita de Thalia...", escribió Consuelo haciendo gala de su buen humor.

En tiempo record la foto de Duval, obtuvo más de 84 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios.

Por supuesto que el comentario de Thalía no se hizo esperar, aplaudiendo y mandándole besos a través de emojis.

Los fans lanzaron piropos a la comediante, como el famoso "¡golosa!", en alusión a un episodio del show que protagonizaba junto a Eugenio Derbez, "La familia Peluche", en el que trataba de ligar por medio de un chat, usando como nombre "golosa 69".

