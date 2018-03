VACACIONES

5 consejos para salir de puente con poco presupuesto

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional Turística (CNT), los mexicanos gastan entre 5 y 7 mil pesos durante un fin de semana largo

LA SILLA ROTA 16/03/2018 08:12 p.m.

Llega el segundo puente del año, y con ello, miles de mexicanos contemplan salir a pasear a algún destino turístico para disfrutar de unos días de descanso.

Sin embargo, cuando la mayoría decide aventurarse a unos días de paseo con la familia, lo hace sin pensar que el gasto se puede salir de lo planeado y afectar sus finanzas personales. De acuerdo con datos de la Confederación Nacional Turística (CNT), los mexicanos gastan entre 5 y 7 mil pesos durante un fin de semana largo.

Si tu presupuesto es limitado, pero las ganas de salir de la ciudad son mayores, Provident, la firma de préstamos personales en México, te dice en 5 pasos cómo organizar tus vacaciones sin gastar tanto dinero y sin hacer tanto esfuerzo:

1. Anticipa tu reservación.­ Si ya tienes pensado el lugar al que quieres ir de paseo ¡reserva ya!, de esta forma evitarás aumentos de tarifa. No esperes hasta el último día.

2. Haz un presupuesto. Determina la cantidad que contemplas gastar, checa cuántos días te quedarás en el lugar que decidas, calcula tus gastos y no te excedas de lo que ya tienes previsto. Establece un presupuesto de comida similar al que estás acostumbrado en tu lugar de origen, y no te dejes llevar por los lugares caros.

Si decides ir a la playa, haz una lista de lo que vas a usar (traje de baño, bloqueadores solares, sandalias, etc) para que no se te olvidé incluirlo en el equipaje, aunque no lo creas, muchas personas terminan comprando artículos personales a precios más caros porque los olvidaron en casa, lo cual significa un gasto que no tenías planeado.

3. Nuevos destinos. México es un país lleno de riqueza cultural y gastronómica, muestra de ello son sus pueblos mágicos, los cuales tienen precios accesibles donde podrás disfrutar y pasarla muy bien. ¡Piénsalo! pueden ser muy buena opción.

4. Caza ofertas.- Hoteles, aerolíneas y servicios de transporte terrestre tienen excelentes ofertas que puedes aprovechar, dedica un tiempo para comparar lo que ofrece cada una y decide por la que más se ajuste a tu presupuesto.

De acuerdo con un estudio realizado por Booking.com, 77% de los mexicanos utiliza algún tipo de tecnología para programar vacaciones o salidas de descanso.

5. ¿Automóvil, autobús o avión?.- El avión no siempre es la opción más cara para viajar. Aunque no lo creas, existen trayectos que pueden ser más baratos si te transportas en avión o en auto, en lugar de hacerlo en autobús. Busca en diversas plataformas costos que beneficien a tu bolsillo y que puedan significar una disminución en los tiempos de traslado.

Así que no hay pretexto para quedarse en casa, recuerda que lo importante es analizar y aprovechar las alternativas que se presentan, siempre y cuando no sobrepasen el presupuesto que tenemos disponible.

