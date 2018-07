Espectáculos

Revelan que Michael Jackson fue castrado químicamente para no perder su voz aguda

El que fuera médico de confianza del artista, Conrad Murray reveló que "El Rey del Pop" fue "castrado químicamente" por orden de su padre, Joe Jackson

REDACCIÓN 10/07/2018 12:21 p.m.

El médico cumplió condena de cárcel por haber suministrado al cantante el cóctel de fármacos que acabó con su vida. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson, "El Rey del Pop" murió a causa de una intoxicación aguda de demerol y benzodiazepina en su casa en North Carolwood.

Hace casi nueve años que falleció Michael Jackson y duras revelaciones salieron a la luz.

De acuerdo a La Vanguardia, el que fuera médico de confianza del artista, Conrad Murray reveló que "El Rey del Pop" fue "castrado químicamente" por orden de su padre, Joe Jackson, para que no perdiera su característica voz aguda

Esta es la revelación que hizo Conrad Murray quién está acusado de haberle suministrado a Michael Jackson los anestésicos que acabaron con su vida.

El diario The Sun también publicó estas declaraciones del facultativo, que acaba de cumplir su condena a cárcel por homicidio involuntario, pocas semanas después del fallecimiento del padre del cantante.

EL DESNUDO DE CAMILA SODI EN "LUIS MIGUEL LA SERIE" QUE DIVIDIÓ OPINIONES

Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda, confesó el médico al rotativo británico.

Recordemos que Michael Jackson había hablado en más de una ocasión de los castigos físicos a los que Joe Jackson sometía a sus hijos sin llegar a mencionar la castración química.

Cabe señalar que Conrad Murray en 2016 aseguro en la biografía que publicó sobre "El Rey del Pop". Concretamente, el facultativo afirmaba en el libro que su cliente había recibido inyecciones de hormonas para evitar que su voz se hiciera más grave.

Otro ensayo publicado en 2011 por un grupo de médicos franceses apuntaba a que el cantante fue sometido a un agresivo tratamiento antiacné que pudo haber provocado su castración química.

Qué es la castración química

Este es un término utilizado para describir los medicamentos destinados a reducir la libido y a reducir la actividad sexual, por lo general, para impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan.

¿Cómo funciona la castración química?

La castración no es proceso nuevo, existe hace miles de años, aunque antes era bastante más brutal, ya que hacía cortando los testículos e incluso parte del pene. Esta práctica se usaba como forma de castigo o, para crear eunucos, hombres que al no tener el nivel de testosterona suficiente, no iban a sentir deseo sexual por lo que se convertían en guardianes de los harenes.

En la actualidad la castración física no se realiza a menos que exista una necesidad médica, pero si existe la química, bastante menos brutal, pero igual de efectiva si es que la persona no deja el tratamiento. La castración química es un procedimiento ambulatorio y al hombre se le inyecta de forma intramuscular una droga llamada DepoProvera, procedimiento que debe repetirse cada tres meses.

auc

LEA TAMBIEN Maribel Guardia celebra con audaz foto sus 2 millones de seguidores en Instagram La guapa actriz y conductora decidió regalarles una sexy fotografía y sus seguidores la llenaron de halagos

LEA TAMBIEN George Clooney sufre accidente en moto y filtran las fotos El actor se encuentra en Italia en la grabación de la teleserie "Catch 22", diarios locales revelaron las fotos del accidente

LEA TAMBIEN Aseguran que Paola Rojas ya tiene lista demanda de divorcio contra Zague Señalan que la pareja ya tenía problemas desde meses atrás, ya que el ex futbolista "es muy ojo alegre"