Fayad se impone y logra aprobación de fiscal 'a modo'

Previo a la instalación de la 54 Legislatura, en la que el PRI, partido en el poder, no tendrá mayoría por primera vez en la historia del estado, el Congreso de Hidalgo aprobó, en dos días, los nombramientos del procurador general de Justicia y del fiscal especial en Delitos Electorales, propuestos por el gobernador Omar Fayad Meneses, tras la dimisión de los anteriores titulares.

Un bloque de seis diputados, cinco independientes y el único representante oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –que ganó 17 de los 18 distritos electorales locales en los comicios del primero de julio y será la primera fuerza parlamentaria a partir de septiembre–, se opusieron en las sesiones del martes y jueves, primero con abstención y después con voto en contra, inconformes por la premura en la designación del procurador y el fiscal, lo cual, consideraron, podría ser un “blindaje” al Poder Ejecutivo.

Usó Fayad recurso público para video vs Anaya: TEPJF

En el segundo cargo fue electo, este día, Sergio Zúñiga Hernández, quien fungía como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH); en tanto que el martes rindió protesta Raúl Arroyo González como titular de la Procuraduría.

Con pancartas que tenían la leyenda “No al fiscal carnal”, los independientes Jorge Miguel García, Simey Olvera Bautista, Miguel Ángel de la Fuente López, Humberto Cortés Sevilla y Miguel Ángel Martínez, así como el morenista Efrén Salazar, protestaron en tribuna previo a la votación, que terminó 22 a favor, de las bancadas del PRI, PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista, por esos seis en contra.

“Se trata de otro verdadero ‘Albazo’ por parte del Ejecutivo estatal y de la fracción priista, para aprovechar que aún tienen mayoría y nombrar funcionarios a modo”, acusó el asambleísta Jorge Miguel García, que antes pertenecía al grupo de Acción Nacional.

Asimismo, consideró “absurdo” que, a días de que entre la nueva Legislatura, el Revolucionario Institucional –que sólo ganó un distrito de los 18 de mayoría, más las posiciones plurinominales que consiga– apresure nombramientos.

Su compañero Humberto Cortés especificó que no están en contra de los perfiles elegidos, sino de la rapidez del procedimiento, que, remarcaron, no permitió evaluar a las administraciones salientes ni que más personas participaran en él.

Esta crítica fue secundada por Miguel Ángel de la Fuente López, antes de Movimiento Ciudadano, quien argumentó que, como mandata la ley, se debió emitir una convocatoria, “y, por supuesto, con un plazo suficiente para que los interesados ingresaran sus documentos” antes de que el gobernador enviara las listas con propuestas, además de remarcar una “falta de función de contrapeso que debería asumir el Legislativo frente al Ejecutivo.

“Es momento que el Congreso deje de funcionar con Oficialía de Partes del gobierno y sea el contrapeso que demanda la ciudadanía”, insistió.

La priista Ana Leticia Cuatepotzo defendió la legitimidad del procedimiento y señaló a los inconformes de intentar “confundir” a la población sobre un supuesto “fiscal carnal”, en tanto que el panista Luis Baños, aunque pidió el voto a favor y defendió el “perfil apartidista” del ahora fiscal, reconoció que la ley tiene posibles vacíos que no establecen plazos ni medios de difusión específicos que permitan a todos estar informados sobre la ruta de esta designación.

Antes de su último encargo, Zúñiga Hernández fungía como Contralor Interno del TEEH, el cual ocupó hasta el 26 de abril del 2017. Asimismo, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene experiencia como abogado postulante.

En tanto que Arroyo González, quien rindió protesta al encargo en el que durará cinco años, de 2018 a 2023, fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de julio de 2005 a septiembre de 2009, así como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) de enero de 2014 a agosto de 2015 en el Estado de México, además de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de 2009 a 2013.

Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), último cargo que ostentó, el también académico estuvo a cargo de la ponencia que convalidaron sus compañeros para que la sentencia por abuso sexual en contra del entrenador de la Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte fuera revocada.

El 16 de febrero, el Tribunal de Enjuiciamiento condenó a Luis A.S.B. por el daño cometido a un infante de seis años en las instalaciones de la escuela propiedad del Club Pachuca, aunque el delito no fue violación, que reclamaba la familia, sino abuso sexual –por pruebas que, de acuerdo con la defensa, no admitió la Procuraduría; no obstante, el 3 de mayo el TSJEH lo absolvió al argumentar que el infante fue aleccionado para declarar contra el posible agresor.

Mientras Arroyo sustituyó a Ramiro Lara Salinas, quien renunció por motivos personales el día en que el gobernador Fayad anunció, como parte del programa Hidalgo Seguro, un grupo militar y con miembros de corporaciones locales que combatirá el robo de hidrocarburo, que ubica a la entidad como la segunda con mayor incidencia en el país, Zúñiga suple –también por cinco años– a José Arturo Sosa Echeverría, cuya renuncia fue aprobada hace dos días y estaba en la lista de cinco propuestas para procurador, mas no fue elegido por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, la cual seleccionó a los funcionarios sustitutos y presentó su dictamen para ser votado por el pleno.

El nuevo procurador tendrá la investigación de los multihomicidios en Tizayuca y el de Tula, así como el asesinato de Alejandro Ramos González, acalde de Pacula, el 3 de mayo pasado; por su parte, el recién nombrado fiscal, recibe la investigación del presunto desvío de recursos públicos a favor de un partido político por el que fue vinculada a proceso el 29 de junio la coordinadora de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gabriela Mejía Valencia.

El grupo político de la UAEH acusó una “persecución” del gobierno de Omar Fayad por este caso y la detención de Alberto Isaac Téllez García, hijo de Lidia García Anaya, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Autónoma del Estado, presuntamente en posición de un arma calibre .38 y yerba verde con las características de la mariguana, el 30 de mayo.

En la próxima Legislatura, de 17 diputados de mayoría que consiguió Morena, ocho están identificados con el grupo de la Universidad.

mvf