SON MAYORÍA

Los retos del nuevo Congreso en la CDMX... morenista

La coalición "Juntos Haremos Historia" ganó 31 de los 33 distritos locales y también pinta de guinda a la capital mexicana; estos son sus retos

SHARENII GUZMÁN 03/07/2018 10:20 p.m.

Morena también se lleva el Congreso de la CDMX. (Imagen de Constitución Política Ciudad de México).

En la Ciudad de México, la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PES y PT ganó 31 de los 33 distritos locales que se eligieron por el principio de mayoría relativa. "Por la CDMX al Frente" se llevó solo dos curules, aunque con candidato panista. El PRD no obtuvo ningún diputado por votación.

Por mandato constitucional de la Ciudad de México, el Congreso local, que entrará en funciones a partir del 17 de septiembre, estará conformado por 66 diputados, 33 por votación y 33 por la vía plurinominal. Con la elección del 1 de julio se eligió la mitad y las curules por representación proporcional serán asignadas el próximo sábado.

La asignación la realizará el Instituto Electoral de la CDMX de acuerdo a los lineamientos para designar a los diputados de representación proporcional que, entre otros elementos, será dependiendo del número de sufragios que recibió cada partido, coalición o candidatura en común.

Constitución de la CDMX, reflejo de la pluralidad democrática

De acuerdo al 96.8 de actas capturadas del Programa de Resultados Preliminares (PREP), en la elección de diputaciones locales, cuya participación ciudadana fue de 4 millones 775 mil 168 de personas, Morena obtuvo dos millones 24 mil 965 votos del total, que es el 42%; el PAN recibió 720 mil 838 sufragios, 15%; el PRD 508 mil 904, es decir el 10%; PRI 458 mil 339, el 9.5%; el PVEM 202 mil 802, el 4.2%.

Morena, el partido que más ganó distritos locales, podría alcanzar la mayoría en el primer Congreso de la CDMX. Esto luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara el año pasado el tope máximo de 40 curules que puede obtener un partido político a partir de las elecciones de 2018. La Constitución local establecía el máximo de 33.

Los pendientes que tendrán que resolver los nuevos diputados

Para María del Carmen Nava Polina, directora y fundadora de la organización Visión Legislativa, la labor más importante que tendrá el primer Congreso de la Ciudad de México será aterrizar las disposiciones de la Carta Magna local.

En ese sentido de los perfiles que van a estar como diputados locales está Alejandro Encinas, quien fungió como presidente de la Asamblea Constituyente. Por ese lado es una buena nueva porque esperaríamos que se respetaran las disposiciones constitucionales en las nuevas leyes de la ciudad a través del primer Congreso".

En entrevista con La Silla Rota, la especialista consideró que el Congreso de la Ciudad de México tiene retos "muy grandes" y confió que esta nueva configuración política pueda caminar en armonía para resolverlos.

Uno de esos retos es que haya mayor apertura, a diferencia de lo que se vivió en la Asamblea Legislativa del DF, que fue completamente cerrada y opaca en su trabajo y decisiones internas.

Además será un Congreso que va a operar con nuevas leyes, tendrá el encargo de hacer nombramientos con perfiles profesionales, objetivos y con trayectoria para el Sistema Anticorrupción, entre otros. Para estas designaciones se requiere el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados.

La ALDF fue cerrada y opaca (Imagen de Asamblea Legislativa del Distrito Federal)

En relación a la falta de contrapesos partidistas que se daría si Morena obtiene la mayoría, esa labor la podría desempeñar la ciudadanía mediante el parlamento abierto, figura que está establecida en la Constitución local.

El parlamento abierto tiene que participar en cada una de las actividades del Congreso. Implicará que podamos tener acceso a las sesiones de comisiones, a los documentos que sustentan las tomas de decisiones en la Junta de Coordinación y Mesa Directiva. Con ello, los diputados tendrán que operar de manera transparente y con rendición de cuentas del uso presupuestal".

Destacó que la Ciudad de México es la única entidad federativa que tiene establecido el precepto de parlamento abierto y justo los ciudadanos son los que tienen que hacer valer esta figura.

Por supuesto que habrá el predominio de un partido político, pero también tenemos ese balance que tiene el rango constitucional local. En ese sentido yo apostaría en hacerlo realidad de manera paulatina".

PRD casi desaparece en el legislativo

En esta elección, el PRD no obtuvo distritos locales en la ciudad mediante el voto ciudadano, debido a varios factores, uno de ellos por el desgaste de gobernar 20 años esta ciudad y la distancia que hubo entre las demandas ciudadanas y la toma de decisiones de los diputados y autoridades.

Esto que sea una gran lección para quienes están por entrar y ser designados. El gran mensaje es que los ciudadanos queremos estar cerca de las decisiones de los gobernantes. Estamos hartos de los abusos de poder, de la toma de decisiones sin un sustento, de la corrupción. También exigimos un desempeño gubernamental impecable, legal y que vaya de la mano con las necesidades ciudadanas".

¿Y los plurinominales?

La especialista explicó que todavía no se puede saber cómo quedarán distribuidos los diputados por representación proporcional, debido a que aún no se contabilizan los cómputos distritales. Sin embargo, hay que estar conscientes de que la ley electoral local determinó que un partido no puede obtener más de 40 diputaciones, por los dos principios.

Si llegara a haber porcentajes de sobrerepresentación por parte de Morena se tendrán que distribuir justo en los partidos que sí conserven el registro, que tienen que cumplir con al menos el 3 por ciento de la votación y ser distribuidos de manera descendente. Eso va a permitir que los partidos chiquitos obtengan representación plurinominal".

La forma en cómo quedó la votación, señaló, donde el Frente ganó dos distritos locales con candidato panista, ayudará a que el partido que tenga más plurinominales sea Acción Nacional, y con esto podría convertirse en la segunda fuerza política en el Congreso. El tercer partido que más sufragios tuvo en la boleta de diputaciones locales fue el PRD; seguido del PRI y luego PVEM.

LEA TAMBIEN Los retos a los que se enfrenta Sheinbaum en la CDMX La virtual nueva jefa de Gobierno tendrá que solucionar temas como la reconstrucción, el cartel inmobiliario, la inseguridad, el narco y las fotomultas

LEA TAMBIEN El sabor de la derrota: incertidumbre del PRD en la CDMX El desánimo para el Sol Azteca llegó este lunes 2 de julio con la pérdida de alcaldías y la Jefatura de Gobierno



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt