Congelarán cuentas por tráfico de 782 migrantes en Veracruz

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).-El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que bloquearán cuentas de las empresas involucradas en el tráfico ilegal de 782 migrantes que fueron detenidos en Veracruz.

Puedes leer: Balseros y comerciantes enfrentan a marinos en el río Suchiate

"Tenemos 26 casos bloqueados y denunciados ante la Fiscalía General de la República y el día de hoy se presentará un nuevo prospecto al caso que vimos en el Estado de Veracruz en el que se bloqueará a las personas y seguirá el proceso penal", declaró el funcionario federal.

Cabe recordar que este fin de semana se informó del rescate de 782 migrantes en Veracruz que eran trasladados en las cajas de cuatro tractocamiones.

Nieto Castillo añadió que la denuncia se sumará al bloqueo de cuentas bancarias a 26 personas físicas y morales por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y al "apoyo ilícito a caravanas", las cuales también fueron presentadas ante la FGR.

Este lunes en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que buscarán aplicar la extinción de dominio a los transportistas que permitan el traslado ilegal de migrantes.

Ebrard explicó que generalmente los transportistas justifican que "no saben" que llevaban migrantes, no obstante este y cada caso será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) para fincar responsabilidad penal.

"Pueden decir que no tenían conocimiento, pero la Ley dice que sí tienen responsabilidad y que ya no va a bastar con decir que no se sabía porque evidentemente sí se sabe, es casi imposible que camiones con cajas secas estén dando servicio varios días y los propietarios no sepan".

También puedes leer: Así operan los polleros en las terminales de autobuses

El canciller alertó que este mercado ilegal genera entre 10 a 15 millones de pesos en comisiones, así en el caso de Veracruz que eran 4 unidades se generaron alrededor de 69 millones de pesos.

Los 782 migrantes liberados en el sur de Veracruz viajaban en cuatro tráileres por la autopista La Tinaja-Acayucan y Sayula de Alemán.

Los transportistas detenidos y puestos a disposición de la FGR son Erick Hernández Pérez, Franc Tenorio Charqueño; Alfonso Jiménez Ovando; Jesús Ovando Jáuregui; Efraín Bautista León; Jesús Antonio Hernández Martínez; Francisco Javier Cruz Quiroz y Gonzalo Ramón Martínez Castillo.

kach