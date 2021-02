Confundir y manipular, meta de las fake news

La meta de las Fake News en tiempo de elecciones es confundir al electorado. Es decir, la propagación de información falsa no nació con las redes sociales; sin embargo, ahora existen herramientas que permiten identificar las preferencias y datos demográficos de los usuarios para generar un efecto más eficaz.

“’Si no puedes convencerlos, confúndelos´, ésta es la lógica detrás de las campañas de información falsa o poco precisa presentada en formatos periodísticos generalmente a través de redes sociales, conocidas como Fake News, las cuales suelen tener un poder de manipulación real”, señaló Víctor Rodríguez, especialista en marketing digital enfocado en política.

En tiempos electorales

Por otro lado, el experto señaló que existen agencias que basan sus estrategias de medios digitales en Fake News. Además de que hay técnicas para manipular percepciones o dañar la imagen pública de un candidato. “Finalmente la guerra sucia es eso, utilizar noticias falsas o información tergiversada para engañar al votante”, sostuvo.

Por otro lado, el también socio fundador y director estratégico de Name Builders, destacó que la propagación de información no nació con las redes sociales. No obstante, ahora existen herramientas que permiten identificar las preferencias y datos demográficos de los usuarios de redes sociales y que fragmentan al público para generar mensajes específicos para cada grupo.

Noticias falsas igual a manipulación

Cabe destacar que gran parte de la difusión de Fake News en México está enfocada en los procesos electorales y los candidatos a un puesto público. Aunque también en las instituciones que organizan y vigilan los ejercicios de participación ciudadana.

“Esto ocurre, desde mi perspectiva, cuando las ideas de un candidato no convencen, entonces si las ideas no convencen es común pensar que se puede confundir al votante con información, finalmente es un intento de manipulación”, reiteró Rodríguez.

Es necesario decir que las noticias falsas difundidas en redes con una estrategia definida suelen generar un impacto marcado. En este sentido, el conocedor confía en que éste no sea tan efectivo como en el sexenio pasado, cuando se difundió con fuerza este tipo de información.

“Estoy un poco más optimista en estas elecciones, porque a pesar de que son muy eficaces las Fake News, creo también que la población ha madurado respecto a la información en medios digitales”, detalló.

Las Fake News también escapan de la revisión a los gastos realizados en la publicidad electoral que el INE hace en redes sociales.

Para tratar de contrarrestar la confusión que genera la difusión de estas “noticias”, el Instituto Nacional Electoral (INE) y Facebook firmaron un convenio de colaboración para difundir herramientas desarrolladas por la red social con el objetivo de detectar contenido de baja calidad o falso.

Además de herramientas que ayuden a identificar información falsa, Facebook trabaja en un programa de investigación: el fenómeno de las noticias falsas y sus factores con la participación de académicos, integrantes de gobierno y empresas de tecnología conocido como Alfabetización de las Noticias.

Con información de Forbes

LPG