Los problemas que desencadenaron la crisis en Chivas

Las Chivas están tocando fondo. La crisis que se vive dentro del Rebaño Sagrado ha explotado tras los dramáticos malos resultados que está teniendo el equipo, sin conocer la victoria en 19 partidos y suman un punto de 12 en el Apertura 2018.

Dicha crisis inició antes del último título de los Rojiblancos con Matías Almeyda aún en el banquillo. Los jugadores demostraron los problemas económicos que tenía el club y la falta de comunicación de la directiva. Ahora, cuatro meses después, sin el técnico Matías Almeyda, sin Rodolfo Pizarro, con la afición furiosa, y sin refuerzos, se ven las consecuencias en el lugar 17 de la tabla con un punto, y a meses de disputar el Mundial de Clubes.

En Acción LSR hacemos un recuento de los problemas que han desencadenado la actual crisis que vive Chivas.

-21 de abril: Jugadores de Chivas exigen pago de premios

Días antes de disputar la Final de Vuelta de la Concachampions frente a Toronto FC, los jugadores de Chivas se manifestaron en redes sociales exigiendo el pago de primas tras ganar el doblete en 2017.

“El miércoles va por nosotros, el escudo y ustedes la mejor afición. Queremos otro título. Afición y jugadores estemos unidos. Nosotros somos Chivas. #DirectivaCumplanSuParte”, fue el mensaje de los jugadores demostrando su inconformidad con la directiva

-8 de mayo: Aniversario 112 Chivas, aficionados llaman a boicot por venta de Pizarro

Los aficionados del Rebaño perdieron la paciencia al enterarse que Rodolfo Pizarro estaba por irse al Monterrey, además de que Rodolfo Cota no continuaría como su arquero.

La afición rojiblanca llenó las redes sociales con mensajes dedicados a la directiva usando los hashtags #PizarroNoSeVende, #NoALaVentaDePizarro, #LosÍdolosNoSeTocan. Además amenzaron con no asistir al Estadio Akron, no adquirir productos oficiales del club, no renovar su Chivabono y tampoco suscribirse a Chivas TV, meses después, muchos cumplieron su promesa.

-31 de mayo: Chivas negocia para la salida de Matías Almeyda

El 31 de mayo todo explotó, los rumores sonaban más fuertes que nunca, El ‘Pelado’ Almeyda recibió una propuesta de los altos mandos del Guadalajara para renunciar al banquillo rojiblanco por los desacuerdos con la directiva en los últimos meses.

Jugadores y afición incendiaron las redes sociales con mensajes de apoyo a Matías Almeyda, y reclamando a la directiva por el mal trato que estaba recibiendo uno de los mejores técnicos que ha tenido el Rebaño.

-3 de junio: Confirman venta de Pizarro a Monterrey

Pese a las amenazas de la afición, Francisco Gabriel de Anda confirmó la salida de Rodolfo Pizarro a Monterrey en una de las tantas conferencias de prensa donde tuvo que salir a dar la cara para aclarar las preocupaciones de una afición enfurecida que veía la partida de uno de sus mejores jugadores del momento.

-4 de junio: Jugadores de Chivas no se presentan al primer día de trabajo desafiando a la directiva

Los jugadores de Chivas cumplieron su advertencia y no se presentaron al primer día de trabajo, demostrando su unión y desacuerdo por el mal trato a Matías Almeyda y la salida de Pizarro. Al grupo no le había caído en gracia que les movieran los días de descanso, cuando Almeyda, había dado la orden de que todos se presentaran el día 10 de junio, y así lo hicieron, se presentaron hasta el día que indicó su todavía técnico.

-6 de junio: Draft sin refuerzos destacados. Aficionados se manifiestan a fuera del hotel del draft

Sin refuerzos destacados, solo con la incorporación de Van Rankin y el regreso de Alejandro Zendejas, Chivas no tuvo éxito en el Draft 2018. Aficionados de Chivas llegaron a la puerta del hotel y protestaron contra la directiva rojiblanca con mantas.

-11 de junio: Conferencia de prensa salida Matías Almeyda

La novela entre Chivas y el técnico Matías Almeyda llegó a su fin el lunes 11 de junio en una conferencia de prensa en el Estadio Akron. Después del mal trato recibido por la directiva, Almeyda tomó la decisión de dejar el banquillo, pese al apoyo incondicional de los jugadores y la afición.

Almeyda confirmó que el equipo tenía problemas económicos, asegurando que él había prestado dinero a la directiva para pagar uno de los premios a los jugadores. Además se anunció la salida de Paco Gabriel de Anda, quien días antes había asegurado que sí se iba Almeyda, él también dejaría su puesto.

-3 agosto: Amaury Vergara llega como vicepresidente deportivo y director general de Chivas

Después del Mundial, Jorge Vergara anunció la nueva estructura del Grupo Omnilife-Chivas, en donde su hijo, Amaury Vergara, asumirá como vicepresidente deportivo y director general, y José Luis Higuera se convirtió en el nuevo director general del Club Deportivo Guadalajara.

Los aficionados mostraron su inconformidad por ser el hijo de Vergara y por la continuidad de uno de los que provocaron la salida de Almeyda, Higuera.

- 12 de agosto: Jornada 4 Chivas se va al fondo con un punto de 12

El Rebaño Sagrado cayó 2-1 ante Santos en su casa. Ligando 19 partidos sin victoria, sumando un punto de 12 posibles en la Jornada 4 del Apertura 2018, cayendo al lugar 17.

Para rematar, la conferencia de prensa de Cardozo fue blanco de burlas luego de que el equipo decidiera mostrar a sus patrocinadores de una forma peculiar y nada estética. Pues la mesa de prensa parecía 'tienda' con los productos que pusieron a un lado del técnico del Guadalajara.

