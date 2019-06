Arrestan a ex conductora de "Primer Impacto" por violencia doméstica, golpeaba a su hijo y esposo

REDACCIÓN 03/06/2019 08:11 p.m.

Arrestan a Natalia Cruz, ex conductora de "Primer Impacto" por violencia doméstica, golpeaba a su hijo y esposo. Fue el propio esposo de Natalia, quien relató que la conductora de "Mega News", llego a su casa tarde y en estado de ebriedad, por lo que comenzó una fuerte discusión que terminó en golpes.

De acuerdo con Mundo Hispánico, el día primero de junio la ex presentadora de Primer Impacto, Natalia Cruz, fue arrestada la noche del jueves por presunta violencia doméstica.

De acuerdo con lo que dijo la policía de Doral, en Florida Estados Unidos, el esposo de Natalia Cruz, informó a las autoridades que la fémina había llegado tarde a su casa y en estado de ebriedad, lo que provocó una discusión entre ambos.

El programa de televisión "Al Rojo Vivo" difundió la noticia y comentó que el hijo mayor de la presentadora intervino en la pelea y fue cuando la conductora tomo un cinto para pegarle y luego le dio una cachetada.

Luego de la discusión, presuntamente la pareja de Natalia decidió pedir apoyo a las autoridades, por lo que la famosa fue llevada a los separos, en donde le tomaron la fotografía de fichada.

Horas más tarde logró salir bajo fianza, pero hasta el momento ni la publicista, ni la cadena para la cual trabaja ha mencionado algo al respecto.

EL MENSAJE QUE COMPARTIÓ NATALIA CRUZ AL SALIR BAJO FIANZA

A través de un pasaje bíblico, Natalia Cruz dijo: "Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras", dijo.

Y agregó: "Jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte".

Además dio a conocer algo que podría relacionarse con su arresto: "Insistiré en mi inocencia sin vacilar; mientras viva, mi conciencia estará tranquila", y finalizó con Job 27:2-6.

Pero esa imagen no fue la única que compartió, también horas después de su arresto, Natalia compartió una imagen con su familia.

"Agradecida en todo tiempo!", escribió la ex conductora de Primer Impacto junto a la foto, en la que se le ve muy sonriente en compañía de sus dos hijos y dos hijas.

Los seguidores de la presentadora colombiana no tardaron en aparecer y solo uno de sus ex compañeros de Univisión, Orlando Segura, mostró su solidaridad con unos emoticones de oración.

