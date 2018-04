ITALIANOS DESAPARECIDOS

Europeos condicionarán acuerdo comercial con México por italianos desaparecidos

Tres italianos desaparecieron en Tecaltitlán, Jalisco el 31 de enero de este año

REDACCIÓN 18/04/2018 12:19 p.m.

Los tres italianos fueron vistos por última vez en Jalisco (Foto Especial)

Integrantes del Parlamento Europeo, que representan a Italia exigirán condicionar la revisión del acuerdo comercial de la Unión Europea con México, por el caso de sus tres connacionales desaparecidos en enero, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el diario Reforma, el diputado Andrea Cozzolino declaró que no pueden mantener acuerdos comerciales con países donde la justicia no funciona, ni se protegen las garantías individuales de las personas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Ejecutan a italiano en Morelos

"No podemos cerrar acuerdos comerciales con países donde la justicia no funciona, donde no están asegurados y protegidos el derecho a la vida y las garantías fundamentales de las personas. Es una condición fundamental para cerrar un acuerdo con la UE", manifestó.

En este sentido, el legislador italiano llamó a las autoridades mexicanas intervenir de una manera más efectiva en la búsqueda de Raffaele Russo, de 60 años; su hijo Antonio, de 25 y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 29, todos desaparecidos en Tecalitlán, Jalisco el 31 de enero.

El diputado Andrea Cozzolino estuvo acompañado de Francesco Russo, hijo de Raffaele, y por su abogado Claudio Falleti, quienes aseguraron que no pretenden una enemistad con México, pero de no resolverse el caso, sería más difícil mantener el acuerdo comercial.

Además, el legislador del Parlamento Europeo, miembro del grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas expuso que en México debería existir un nivel de justicia capaz de enfrentar casos de desapariciones y secuestros; sin embargo, dijo que pareciera que la justicia en el país haya dejado de funcionar.

"Los tres italianos fueron detenidos por unos policías y entregados a un grupo armado. ¿Qué más debe suceder para que las instituciones mexicanas reaccionen y brinden una respuesta?", lamentó.

Y el diputado agregó: "¿Y México pretende cerrar un acuerdo comercial con nosotros en estas condiciones?"

"Nosotros no entendemos porque aún no se toman todas las acciones necesarias para aclarar lo que sucedió en relación a la desaparición de los tres italianos, de momento que únicamente se dio la detención de cuatro policías sin ningún otro avance en las investigaciones", señaló el legislador.

Andrea Cozzolino mencionó que pronto la Unión Europea dará un posicionamiento sobre este caso, a petición de los legisladores italianos que respaldan a la familia Russo.

Con información de Reforma.

mvf

LEA TAMBIEN Italianos desaparecidos fueron "vendidos" por 1000 pesos Los policías detenidos el fin de semana confesaron que los "vendieron" a la delincuencia organizada de Tecalitlán, y se desconoce a qué grupo criminal

LEA TAMBIEN Fiscalía busca a otros 4 en el caso de los italianos Mancilla dijo que las fotografías en las que se ve a los italianos con armas no las filtró la Fiscalía, por lo que negó las acusaciones de la familia Russo