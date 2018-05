TLCAN

Hay "dead line" para destrabar negociaciones de TLCAN

Aún existen algunos problemas que tienen "empantanado" un pronto acuerdo del tratado comercial

REDACCIÓN 10/05/2018 04:27 p.m.

Sólo existe una posibilidad para que el Capitolio someta a voto este mismo año un nuevo Tratado de Libre Comercio (Foto: Web)

Durante un evento de la Ripon Society, el presidente de la Cámara Baja estadounidense, Paul Ryan, aseguró que la única manera de que Washington someta a voto este mismo año un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá es solamente si el Ejecutivo de Estados Unidos lo notifica en versión de texto antes del 17 de mayo.

La entrega de dicho documento, el cual será enviado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), tendrá que ser antes de la fecha pactada para cumplir con los requisitos de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés) y así dar oportunidad al Capitolio de votar sobre el acuerdo comercial este mismo año.

Según un video publicado hoy por la Ripon Society, Paul Ryan aclaró que "Hay varios temas sin resolver. Entonces, no quiero dar una noticia aquí pero veremos si lo pueden lograr finalizar esto antes de mayo 17 y entregarnos el documento al Congreso. Así podríamos tener este voto en diciembre. Si no pueden, no lo haríamos (...) Como el autor de la TPA, les puedo decir que tenemos que tener el documento por parte de USTR antes del 17 de mayo para que nosotros podamos votar este año, en diciembre, en el período", añadió el legislador.

Según algunos expertos sobre el tema, el anuncio de una firma de un TLC en este mayo llevaría a una posible votación en comisiones y en el pleno de ambas Cámaras en algún momento de fines de noviembre y diciembre, ya que de acuerdo con la ley, el Ejecutivo debe notificar al Congreso 90 días antes de la firma de algún acuerdo su intención de hacerlo; así mismo, según la misma legislación, el USTR debe entregar el texto final del acuerdo 60 días antes de su firma, para luego someterlo a estudios y consultas.

ALGUNOS EMPRESARIOS VATICINAN QUE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO COMERCIAL TERMINEN HASTA EL PRÓXIMO AÑO

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra en fase final de pláticas; sin embargo, hay algunos problemas que tienen "empantanado" un pronto acuerdo.

A continuación te traemos los puntos del conflicto en las negociaciones:





1. Las reglas de origen para el sector automotriz. La última propuesta de EU incluyó elevar el contenido regional a un 75% desde el 62.5% actual en un período de cuatro años para vehículos ligeros, pero fue rechazada por la industria automotriz mexicana. La propuesta estadounidense también requeriría que el 40% del valor de los vehículos ligeros para pasajeros y el 45% de las camionetas se fabrique en áreas con salarios de 16 dólares por hora o más, lo que crearía problemas para México. En cambio, México lanzó un plan para elevar el umbral del contenido regional al 70%, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones. La propuesta mexicana incluiría una fase gradual de 10 años para camionetas y vehículos ligeros. También contendría un componente flexible relacionado con el salario.





2. La cláusula de Terminación (Sunset). Donald Trump busca incluir una cláusula de terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años, a menos que los tres socios ratifiquen su continuación.





3. Estacionalidad para productos agrícolas. EU pide que las exportaciones mexicanas se restrinjan en las temporadas agrícolas en la Unión Americana





4. Capítulo 11, relativo a mantener el mecanismo de disputa inversionista-Estado, del que Estados Unidos pidió ser excluido, como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).





5. Capítulo 19, permite que Canadá, EU o México soliciten el establecimiento de paneles binacionales independientes cuando sus exportadores o productores sientan que son víctimas de decisiones comerciales desleales por algún otro miembro del acuerdo.





6. Capítulo 20, El capítulo 20 dispone de un proceso que consta de tres etapas para la resolución de controversias que surjan entre los países miembros del TLCAN relacionadas con la implementación o la interpretación de las disposiciones del Tratado.

