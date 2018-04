ENTREVISTA

Por error entra a concurso de belleza en Veracruz y la discriminan por su apariencia

La joven de 28 años tuvo que renunciar ante las burlas de los cordobeses, en Veracruz, ella sólo quería fomentar la cultura en los jóvenes

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 13/04/2018 07:39 p.m.

La joven de 28 años tuvo que renunciar ante las burlas de los cordobeses (Foto. especial)

Veracruz (La Silla Rota).- El sueño de Marisol Yanired Garrido Sabino la condujo, sin querer, a postularse como candidata en un concurso de belleza del que se vio obligada a renunciar más tarde debido a los ataques verbales, insultos y burlas que recibió por su aspecto físico en redes sociales.

La joven de 28 años de edad vive en la ciudad de Córdoba, en la zona central-montañosa del estado de Veracruz, municipio que cumple este abril 400 años de su fundación, por lo tanto, su ayuntamiento realiza una serie de festejos, por lo que requirieron la postulación de jovencitas para competir por el reinado del evento.

Evento no especificaba que era concurso de belleza

Ella relata que entre febrero y marzo leyó una convocatoria de las autoridades para buscar la representante de las festividades con ciertos requisitos, en los cuales nunca mencionaban aspectos físicos.

Marisol en la imagen tomada para el concurso

Marisol asegura que le interesó porque la ganadora podría llevar a cabo un proyecto en beneficio de los ciudadanos, por lo que acudió a pedir informes a los módulos de atención.

"Sólo mencionaba como requisitos: ser cordobesa, tener entre 18 y 28 años y querer hacer algo en beneficio de la ciudad. Jamás se mencionaba algo cómo medir 1.80 metros o pesar 50 kilos; tampoco se decía que era requisito primordial poseer la belleza física que caracteriza a los distinguidos habitantes cordobeses", dijo la afectada.

Recordó que su meta era realizar un proyecto personal llamado "Un Córdoba de letras y colores", cuyo objetivo principal es crear clubes infantiles de lectura.

"Querer cambiar en presente la situación de inseguridad en Córdoba es un objetivo difícil de alcanzar, pero lo podremos lograr a futuro si educamos buenos niños, preocupada, pero sobre todo ocupada en ver cambios es como me postulé a candidata", señaló.

Recibe ataques

Marisol acudió al Museo del Café y entregó su proyecto de lectura en la dirección de Turismo de la ciudad, allí, le pidieron una fotografía de cuerpo completo, la cual llevó para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos.

"Hasta ese momento nadie me había dicho que mi poca belleza era obstáculo, pasaron los días y se me convocó a una junta donde se me informó sobre el plan de un desfile, el cual me pareció atractivo e interesante. Tal vez si se me hubiese informado con más detalle que el concurso era más para ser reina de una feria y no por hacer algo bueno por Córdoba lo hubiese pensando".

El escándalo estalló el jueves 12 de abril cuando en la página oficial del ayuntamiento de Córdoba subieron las fotografías de todas las concursantes, para que los ciudadanos las conocieran.

Imágenes de las otras concursantes

En los detalles, el municipio invitaba a un desfile de candidatas a reinas de la Expo Feria Córdoba 2018, que consistirá en un paseo por las dos avenidas principales de la ciudad, el domingo 15, por la tarde.

La última imagen de las concursantes subida a Facebook era la de Marisol, en la cual recibió insultos, risas, mofas, la mayoría descalificándola por presumir que no era apta para el evento, otros felicitándola por su "gran autoestima".

"Tal vez se me abrió la oportunidad por temor a faltar a la inclusión cosa que está muy de moda. Todo marchaba bien hasta el día de hoy en el que he decidido participar en dicho desfile por que ya hice un compromiso, y los organizadores y el equipo de comparsa cuentan conmigo, pero ya n lo haré más en disposición de ser candidata ya que el pueblo cordobés exige una representante de la belleza que todos los habitantes dicen tener", lamentó la joven.

Y agregó: "Leo que todos admiran con ironía mi gran autoestima, cosa que no tengo, lo que sí tengo es dignidad y no pienso seguir siendo objeto de burlas. Mi intención al participar nunca fue ser reina de belleza porque es evidente que no la tengo, cada día me veo en el espejo y sé lo que soy, no necesito de comentarios para saberlo, mis únicas intenciones al participar eran hacer algo por salir de la situación actual que la ciudad vive".

