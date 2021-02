Conagua es bienvenida en Xalapa: alcalde

Hipólito Rodríguez Herrero califica a la descentralización de dependencias federales como una de las mejores políticas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor, el alcalde de la primera capital del país gobernada por MORENA asegura que Xalapa y su región metropolitana estarían listas para recibir a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En entrevista de cortesía para LA SILLA ROTA, el también investigador de la Universidad Veracruzana (UV), comparte que con la llegada de la CONAGUA se combatiría de una manera distinta la inseguridad en Veracruz, a través de la generación de empleos en la capital y en su zona metropolitana con casi 800 mil habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

AMLO presenta su plan de 7 proyectos urgentes

“Xalapa ya no es una isla, está creciendo en un entorno donde Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec y Banderilla son nuestros grandes aliados. Si alguna dependencia viniera a nuestra región es bienvenida”, opina el munícipe.

Ante la posible llegada de dos dependencias federales en la entidad que son CONAGUA y CONAFRUT, al edil se le cuestiona cómo se encuentra Xalapa para competir por alguna de estas sedes.

“Estamos preparados para recibirlos. La descentralización nos va a ayudar a tener un equilibrio regional más sensato. En este sentido tendríamos que pensar junto con los alcaldes de la zona metropolitana cuál sería el sitio más idóneo, porque todo eso tiene un impacto vial, ambiental y en la movilidad de los mercados de trabajo”, contesta.

Sobre las intenciones del alcalde xalapeño, Cuitláhuac García Jimenez -gobernador electo de Veracruz- informó en días pasados que propondrá a López Obrador a Emiliano Zapata -municipio vecino de Xalapa- como sede de la CONAGUA.

En esa vertiente, Hipólito Rodríguez vaticina una buena sinergia con las administraciones de Cuitláhuac García y Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, tras calificar como algo “difícil” los primeros seis meses de su gobierno siendo blanco de críticas del actual mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.

-¿Qué opina sobre la fotografía de Miguel Ángel Yunes (del pasado 12 de julio) cuando buscaba un saludo de Andrés Manuel López Obrador durante la Conferencia Nacional de Gobernadores?

“Es curioso”, responde Hipólito Rodríguez -con una ligera sonrisa- mientras se prepara para hablar sobre hechos de corrupción detectados en administraciones pasadas, su reciente entrevista con el gobernador electo y críticas que ha recibido su gobierno como la falta de obra pública y la tala de árboles en la capital.

Hubo desvío de recursos desde la administración de Elizabeth Morales; serán denunciados

-Nos gustaría que nos diera un panorama de lo que han sido estos primeros seis meses de su administración, tomando en cuenta que representa la primera capital ganada por MORENA en el país.

Recibimos un ayuntamiento con muchos problemas (…) El proceso de entrega recepción nos llevó bastante tiempo porque fue poco ordenado por parte de la anterior administración (Américo Zúñiga Martínez, 2013-2017). Por ejemplo, los equipos de fotografía, drones y de grabación del área de comunicación estaban prácticamente sin poderse utilizar. El parque vehicular de limpia pública estaba severamente lastimado, los camiones sin refacciones, ni llantas. En el tema del alumbrado no se nos dejó un inventario de las lámparas que requerían ser reemplazadas. Tuvimos que ir poniendo orden en la casa.

-En esta entrega de la anterior administración, ¿a parte de materiales en malas condiciones hubo pérdida de equipo que ustedes vieron en los inventarios?

En algunas áreas sí. Ese es un trabajo que ahora corresponde a la contraloría (del ayuntamiento), de presentar ante el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) las observaciones. En las colonias mucha gente ha acuñado un concepto de calles fantasma, las cuales en el registro público aparecen que ya se hicieron pero en la realidad no existen. Eso indica un problema de fraude y de peculado y viene desde la administración de Elizabeth Morales García (2011-2013).

En las últimas semanas se presentaron denuncias de lo que ocurrió en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), ahí el contralor detectó un daño patrimonial por más de 100 millones de pesos. Los servidores públicos de la anterior administración desviaron recursos o no dejaron testimonios de que se hayan ejercido de manera apropiada. No puede ser que CMAS haya sido saqueada y esos recursos estén en el bolsillo de personas que circulan en nuestras calles como ciudadanos comunes y corrientes y no lo son, son personas que cometieron un delito.

-Hay un discurso de Andrés Manuel López Obrador, que retoma Cuitláhuac García, acerca de combatir la corrupción, ¿las anomalías detectadas en administraciones pasadas serán reportadas ante los organismos de fiscalización?

Claro. Si no lo hiciere puedo ser juzgado por omisión. Yo tengo que hacer lo que marca la ley y estoy obligado a denunciar ante el ORFIS, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y ante las instancias que marca nuestra constitución (…) En 2015, se generó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y nosotros acatamos los lineamientos, la idea es que no haya impunidad”, contesta Hipólito Rodríguez desde su oficina, con un cuadro de Benito Juárez de fondo que resalta en el centro de un muro de color blanco.

“Cuitláhuac y yo pensamos que la pobreza y la desigualdad se abate con educación”

-Alcalde, el pasado 09 de junio se reunió con Cuitláhuac García en esta oficina, ¿qué le depara a Xalapa considerando que habrá un gobierno estatal y federal representado por militantes de su partido?

Yo espero que haya una comunicación mucho más fluida y que nos permita coordinar políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos del municipio. Se trata de impulsar un proyecto que contribuya a abatir la desigualdad y ahí es donde tenemos una plena coincidencia con Cuitláhuac García y Andrés Manuel López Obrador. Pensamos que la mejor manera de abatir la desigualdad es a través de la educación. La educación es el gran motor de la movilidad social, permite que gente muy humilde pueda prepararse y llegar a ser profesionistas para tener mejores ingresos y oportunidades de contribuir a la economía de desarrollo de la sociedad.

Coincidimos que la inseguridad tiene que atacarse de esa manera, buena parte de la inseguridad deriva de la pobreza, de que no hay empleos bien remunerados, de que los jóvenes no tienen alternativa para ser incluidos. La propuesta de Andrés Manuel de darle beca a los jóvenes para que estén insertos en un proceso económico de desarrollo y de progreso es la mejor apuesta. Ese es el mensaje a las personas que practican actividades ilícitas, que está abierta la puerta para que se inserten en beneficio de la comunidad (…) No pueden depredar su propia comunidad. Yo creo que con el gobierno del estado tenemos una plena coincidencia para lograr que la educación prospere y la juventud pueda ser integrada.

-El gobernador electo dice que tratará de prescindir del uso de las Fuerzas Armadas, salvo en ocasiones especiales, ¿respalda esa postura?

“Es un tema en el cual todos nos debemos involucrar empresarios, académicos, organizaciones ciudadanas y autoridades en construir una nueva estrategia de seguridad, porque la que ha venido imperando en los últimos 12 o 18 años no ha dado buenos resultado; combatir al crimen organizado como si fuera un enfrentamiento entre ejércitos solo incrementó la violencia. Amerita hacer una reflexión de cómo replantear la seguridad ciudadana. Sin duda que se necesita un nuevo modelo de policía, una policía no corrupta, porque en los últimos años las fuerzas de seguridad fueron cooptadas por los criminales, tenemos que avanzar en la depuración de los cuerpos de seguridad pública; pero sobre todo se tiene que atacar la raíz del problema, que es la pobreza y la exclusión, ciudades donde no hay buen alumbrado, buenas calles, áreas públicas donde la gente pueda convivir”.

-Luego de haber expuesto su desacuerdo en que los aspirantes a integrar su policía municipal se formen en La Academia de El Lencero, por las noticias criminales que involucran a altos mandos, ¿con esta próxima administración estatal usted sí confiará para enviar allí a sus candidatos a policías?

Tenemos que reconstruir las academias de policía y contribuir a que haya una nueva policía de proximidad; una policía que no ande paseando en camionetas, que el ciudadano se siente muy distante de ellos. No solamente se debe replantear el tema de la academia sino también el perfil deseable del policía, una policía de proximidad.

Sí hay retraso en obra pública, porque licitaciones ahora se hacen sin “moches”

-Se han derivado algunas críticas en la sociedad sobre la falta de obra pública, ¿qué le contesta a esa gente?

En 2018, sí tenemos un cierto retraso en la construcción de obra pública, pero obedece a que estamos tratando de hacer las licitaciones como Dios manda. Anteriormente ya desde el 01 de enero venían haciendo obra pública pero no había licitación. Lo que pasaba es que se daba la obra pública con “moches” o comisiones ilegales. Apegarse a la ley sí lleva un poquito de tiempo. En este momento están saliendo licitaciones abiertas a empresas de Xalapa y la región, lo que ocurrió en la administración anterior es que las obras no pasaban por licitaciones y se entregaban a empresas de Puebla, Tlaxcala o la Ciudad de México (…) Debo decir que sí, hemos sufrido rezago, pero desde julio (de 2018) saldrá muy buena parte de estas obras, sobre todo en colonias marginadas donde faltan pavimentos, redes de drenaje, domos para las escuelas y ampliación de vivienda.

“El presupuesto que yo ejerzo en 2018 se negoció en 2017. Hubo sobreestimación de obra pública que forma parte del “moche”, un 30 por ciento de las obras se quedaba en manos del funcionariado que ya estaba acostumbrado a sobrevalorar las obras y que acumuló riquezas, lo sabemos porque la propia empresa constructora y el gremio (empresarial), ha denunciado. En nuestra administración eso no va a ser, y si llega a ocurrir estamos exigiendo que el ciudadano o las empresas lo denuncien. No es fácil acabar con la corrupción”.

-¿Le han ofrecido moches, alcalde?

A lo largo de mi campaña sí se acercaron muchas figuras a ofrecernos gestiones con el propósito de quedar bien con nosotros para luego darles obras. Nosotros nos rehusamos. No nos lo creían, pues la gentes dice que el diezmo ya forma parte de nuestra vida social, bueno, hasta la fecha les he dado la prueba de que no acepto diezmos. Invito a que sigan vigilando, porque no dudo que por ahí haya alguien que se nos cuele, pero no lo vamos a permitir, hay que exhibirlo y castigarlo.

-¿Si hubiera alguien de su equipo que cayera en esas prácticas lo denunciaría?

Nosotros no lo vamos a permitir. Ustedes ya escucharon al mismo López Obrador decírselo a sus colaboradores, no se va a permitir a nadie que hagan ese tipo de prácticas y aquí ese mensaje se los he dado a los compañeros de nuestro proyecto.

-En las administraciones de Javier Duarte y Yunes Linares se evidenciaron casos donde hubo tráfico de influencias en la asignación de obras, ¿qué pasará en su gobierno ?

El problema reside en la rendición de cuentas y en la transparencia. Nosotros procuramos por todos los medios que todo lo que se haga con fondos públicos esté a la mirada de la ciudadanía. Se trata de crear instrumentos ciudadanos para vigilar cómo se usan los fondos públicos y la calidad de la obra pública.

-¿Qué difícil fue para usted a lo largo de estos seis meses mediar con los llamados grupos de choque, que ya tenían en la mano proyectos de obra pública?

En los últimos meses de 2017 se aprobaron obras que era imposible de concluir en dos o tres meses. Obras que había gestionado el grupo Antorcha Campesina (afín al PRI) como techar obras en el Polideportivo del Fraccionamiento Las Fuentes, en el sur de la ciudad.

Hubo una cultura política que permitió que esas situaciones prosperaran. Un grupo político llegó a tocar las puertas del Ayuntamiento, a ocupar el Ayuntamiento y a exigir obra pública para ese grupo como si los recursos fueran exclusivamente para ellos. Nosotros no podemos asignar obra por presión política. Esa cultura política le ha hecho grandes daños a nuestra ciudad. Esos grupos le cobran a la población la gestión que ellos realiza, cobran una cuota al habitante de una colonia popular y luego a la propia autoridad. Ganan de los dos lados y luego esa obra la presentan como si fuera por apoyo de ellos. Estos líderes viven de la gestión de fondos públicos y viven muy bien, se llenan la boca diciendo que son revolucionarios y que trabajan para los pobres, pero no viven como pobres, ni profesan ideologías de austeridad ni de solidaridad; en realidad, son personas que lucran con los fondos públicos y nosotros estamos en contra de eso.

“La administración anterior ni siquiera supo plantar árboles”

-El tema ambiental fue clave durante su periodo de campaña, y una de las críticas que en la ciudadanía es por qué se están talando tantos árboles en la ciudad, ¿qué nos puede decir al respecto?

Ni siquiera eso lo hicieron bien…Durante muchos años no se les dio el mantenimiento adecuado a los árboles de nuestro municipio. Los árboles crecen y en algún momento de su vida se vuelve un elemento vivo frágil. Tenemos árboles muy viejos, cuyas ramas si no se les poda pueden caer y lastimar a la gente en momento de lluvias. Debemos cuidar que los árboles viejos, que han sido invadidos por plagas, sean retirados para poner en su lugar muchos otros jóvenes. Mediante nuestro programa de arbolado urbano, en 2018 se sembrarán 5 mil árboles. Mientras en la gestión anterior en 4 años se sembraron 5 mil árboles nosotros sembraremos en promedio 25 mil. La idea es replantar árboles propios de nuestro ecosistema, el bosque mesófilo de montaña, como olmos y jinicuiles y poco a poco desplazar a los que no son compatibles, como los ficus, que echan raíces que lastiman las calles y hojarasca que genera taponamiento de traga tormentas. Poco a poco, lo van a ver, Xalapa va a volver a florecer.

icp