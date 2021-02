Con el desdén de “anayistas”, se despide Gil Zuarth del Senado

Tras casi seis años como senador de la República y 20 en el ejercicio de la actividad política, Roberto Gil Zuarth está oficialmente en retiro temporal de la vida pública, luego de que el Pleno del Senado autorizó su solicitud de licencia para separarse del cargo que obtuvo por la vía plurinominal.

Tras meses de confrontación con el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que se intensificó durante la dirigencia de Ricardo Anaya, Roberto Gil Zuarth puso su escaño a disposición de Acción Nacional para que, dijo, busquen a alguien que puede verdaderamente representarlos y defenderlos en la arena política.

“He tomado la decisión de separarme de mi cargo y dejarle el escaño al Partido Acción Nacional porque entiendo y asumo que esa posición le corresponde a mi partido. Inicia un momento en el cual mi partido se defiende frente a sus adversarios, un momento de competencia, un momento en el que saldrán a la calle a conquistar la confianza de los ciudadanos y en esta trinchera, en este brazo del partido debe haber alguien que con mejor convicción que yo de esa batalla en los debates parlamentarios, en las negociaciones políticas y en las decisiones que va a tomar este Senado de la República”, expresó.

Mi decisión es apartarme de la vida partidaria activa, no dejo el PAN, no puedo dejar un sistema de valores y creencias que definen la forma en la que uno es

No obstante reiteró que no renunciará al PAN, instituto que le ha permitido ser diputado federal, subsecretario de Gobernación y secretario particular del ex presidente de la República, Felipe Calderón. “Mi decisión es apartarme de la vida partidaria activa, no dejo el PAN, no puedo dejar un sistema de valores y creencias que definen la forma en la que uno es”, expresó en medio de especulaciones sobre un eventual cambio de militancia.

El desaire de los “anayistas”

La renuncia de Roberto Gil Zuarth, el cuarto presidente de la Mesa Directiva en solicitar su separación al cargo de senador, dejó al descubierto la profunda división que persiste en el PAN a nivel nacional y en su representación en el Congreso, en donde los panistas identificados con el “calderonismo” también conocidos como “los rebeldes del PAN”, rivalizan con la corriente “anayista”.

Durante la discusión de la solicitud de licencia, un acto dedicado a despedir y reconocer el ejercicio de los senadores que presentan su renuncia aún si son de oposición, ningún cercano de Ricardo Anaya ni del coordinador de bancada Fernando Herrera, dedicó palabras de despedida al hoy retirado Gil Zuarth.

Entre los 33 legisladores que expresaron sus aprecios al panista, se enlistaron los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa (PRI), Luis Sánchez (PRD), Carlos Alberto Puente (PVEM) y hasta el líder del PT-Morena, Manuel Bartlett. El único silencio lo dedicó el líder del PAN, Fernando Herrera.

Por el contrario Roberto Gil hizo una mención, aunque breve, a los panistas opositores Fernando Herrera Ávila y su antecesor Jorge Luis Preciado. Además pidió disculpas públicas a todos los senadores del Partido en caso de haberlos agraviado.

“A mis coordinadores de Acción Nacional Fernando Herrera y Jorge Luis Preciado, quiero decirles a mis compañeros del PAN que si en algún momento los ofendí por acción y omisión les ruego que me disculpen”.

Desde su fracción parlamentaria Roberto Gil fue despedido únicamente por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero Arroyo, sobrevivientes del “ala rebelde”; también reconocieron sus aportaciones los albiazules Mariana Gómez del Campo, Héctor Larios, Fernando Torres Graciano y Salvador López Brito, quienes se han mantenido neutrales en la disputa que enfrenta la bancada.

Un historial de confrontación

La confrontación al interior del PAN alcanzó su punto cumbre en los meses previos a la definición sobre la candidatura presidencial cuando Roberto Gil Zuarth, y los llamados “rebeldes”, exigieron la renuncia del entones dirigente del partido, Ricardo Anaya, actual abanderado de la coalición “Por México al frente” que integran con PRD y Movimiento Ciudadano.

En octubre de 2017 en una entrevista radiofónica, Gil Zuarth comparó a Ricardo Anaya con el tres veces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando tú le formulas una critica a Ricardo Anaya como lo hemos hecho nosotros en términos de la dualidad, te acusa de priista, traidor, o estás conmigo o estás contra mi, eso es típico de Andrés Manuel López Obrador y desgraciadamente Ricardo Anaya está reproduciendo esas actitudes (…) cada vez que tiene que enfrentar la critica pública por su trayectoria acusa complot”.

Posteriormente hizo público su apoyo a Margarita Zavala que aún militaba en el PAN y ante las especulaciones que anunciaban su inminente salida aseguró que su apoyo estaba con ella. “Yo voy a apoyar a Margarita Zavala aun cuando ella deje el partido, porque creo que tiene una trayectoria, una historia que contar sobre el PAN (…) Estoy cierto de que muchos panistas van a seguir apoyando a Margarita Zavala, a pesar de Ricardo y de esta terrible manera de conducir al partido”.

La expresiones en torno a su líder nacional subieron de tono en septiembre cuando un grupo de senadores, él incluido, pidió la renuncia de Anaya. En ese momento el hoy senador con licencia lo llamó “dictador de Venezuela” en medio de una crisis que sobrevino tras la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado a propuesta del PRI.

“Anaya es el factor de división del PAN, es quien está llevando al PAN a la peor crisis de su historia, actúa como un dictador de Venezuela: si estás con él, muy bueno; si no, te extermina”, declaró en entrevista televisiva.

Además añadió: “Le pedimos que se vaya del partido, porque es el factor que provoca la división; si quiere ser candidato que se ponga a trabajar”.

Las expresiones dieron origen a un proceso sancionador en su contra y en contra de otros panista como Javier Lozano, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, quienes demandaron “un juicio justo” que nunca llegó a su inicio.

