En medio de crisis, Venezuela inicia jornada electoral

REDACCIÓN 20/05/2018 02:20 p.m.

En medio de una crisis social y económica; así como la desaprobación internacional, Venezuela inició con baja participación las jornadas electorales para elegir a su nuevo presidente.

Cerca de 20.5 millones de electores fueron convocados a los comicios para elegir a quien asumirá el mandato de Venezuela por seis años a partir de enero de 2019.

El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, se posiciona como favorito, pese a las críticas de fraude de la oposición y la negativa de la comunidad internacional a reconocer los resultados.

El segundo favorito en las encuestas, el candidato Henri Falcón, denunció que hay más de 350 irregularidades por parte del partido de Maduro en los colegios electorales.

Estados Unidos denunció la ausencia de legitimidad en las elecciones presidenciales que se llevan a cabo hoy en Venezuela, en las que Nicolás Maduro busca reelegirse.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo hoy que las "fraudulentas elecciones" de este domingo en Venezuela, en las que busca la reelegirse Nicolás Maduro, "no cambian nada" y que es "el pueblo venezolano" quien debe dirigir el país.

A su vez, la vocera del Departamento de Estado estadounidense publicó en Twitter que "las llamadas elecciones venezolanas de hoy no son legítimas".

Asimismo, indicó que "Estados Unidos está del lado de las naciones democráticas en el mundo que apoyan al pueblo venezolano y su derecho soberano a elegir a sus representantes en elecciones libres y justas".

