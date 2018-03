ELECCIONES 2018

Morena denuncia compra de votos en Veracruz

El candidato de Morena al municipio de Emiliano Zapata denunció una 'compra descarada' de votos por parte del PRI y del PAN-PRD; el organismo electoral lo negó.

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 18/03/2018 05:20 p.m.

El candidato de Morena a la alcaldía de Emiliano Zapata (Foto Especial)

El candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía e Emiliano Zapata, Jorge Mier, denunció la compra "descarada de votos" en Emiliano Zapata, señalamiento que negó el organismo electoral.

Jorge Mier acusó a líderes del PAN-PRD y del Revolucionario Institucional de implementar viejas prácticas, como el acarreo de votantes hacia algunas zonas del municipio.

En entrevista, al acudir a votar, reiteró que hay personas del Concejo Municipal de Emiliano Zapata que está haciendo proselitismo en las inmediaciones de las casillas, incluso, se hizo circular un video –en plena veda electoral- en donde Daniel Baizabal, candidato de PAN-PRD, promoviendo el voto.

"Desafortunadamente los de enfrente es lo único que saben hacer, acarrear gente y comprar votos, estamos recabando los datos para presentar las denuncias pertinentes. Es la forma de ataque".

La oposición estaba consciente que en la elección habría la intervención del Estado, pero no de manera tan evidente, y ahora se sumó el PRI, mencionó el candidato.

En caso de que el resultado de la elección no le favorezca, no descartó poder acudir a las instancias judiciales, pues no se dio un "piso parejo" en la elección, confirmó.

Por su parte, el presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla aseguró que hasta el mediodía de este domingo no se logró acreditar ningún caso de compra y coacción del voto, como lo denunciaron representantes partidistas.

En entrevista, previa a reanudar la sesión de Vigilancia -tras un receso de dos horas- aseguró que acudieron a los lugares en donde se denunció el acarreo de votantes y no se logró comprobar delito alguno.

Hizo mención que los integrantes del Consejo General de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), estaban haciendo un recorrido por comunidades de Emiliano Zapata para corroborar que la votación se daba en orden.

Fue insistente en señalar que tomaron en cuenta todas las denuncias de los representantes partidistas, pues la intención es garantizar que se respete el voto de los ciudadanos.

Bonilla comentó que, en los tres municipios había presencia de elementos de Seguridad Pública para resguardar el cierre de las casillas a las 6 de la tarde.

La presencia de los elementos de la SSP no se tiene que dar en las casillas, pues eso podría inhibir el voto, pero están presentes los suficientes para resguardar los consejos municipales.

