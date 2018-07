Competencia desleal, falta de crédito e inseguridad pegan a Pymes

REDACCIÓN 23/07/2018 07:29 p.m.

Los tres factores que más limitan el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) en el país son la competencia desleal (31%), la falta de financiamiento (27%) y la inseguridad (19%); reveló el estudio "Las Mipymes en México: Análisis de su creación y desarrollo".

Dicho estudio fue realizado por el Centro de Investigación y Estudios de Postgrado en Economía (CIEPE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con la colaboración de Provident, empresa de personales a domicilio en México.

Las Mipymes representan el 52% del PIB y generan el 72% de los empleos a nivel nacional según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi).

De acuerdo con el estudio, para impulsar el crecimiento de las Mipymes resulta crítico entender las variables que hacen que continúen en el mercado y sean competitivas, pues actualmente sólo el 35% de ellas sobrevive después de cinco años de haber sido creadas y únicamente el 15% de ellas llegarán a los veinte años de operación.

Las Mipymes se enfrentan a situaciones complejas que requieren el rediseño de estrategias que les permitan mejorar su capacidad instalada, mediante la capacitación a dueños y empleados en temas de administración y operación; ya que estas empresas generalmente no tienen más de 10 empleados (en el 99% de las encuestadas); la mayoría no factura electrónicamente (95%); no cuentan con socios (96%); no tienen sucursales (96%); y sólo el 11% de los representantes de los negocios encuestados cuenta con un grado o posgrado universitario.

