Comparan a Ninel Conde con Elba Esther Gordillo por esta foto

La actriz Ninel Conde fue criticada en redes sociales tras compartir una foto donde su rostro luce irreconocible.

De acuerdo a Soy Carmín, usuarios de redes sociales aseguraron criticaron el rostro de Ninel Conde donde aparece prácticamente irreconocible.

Cabe señalar que muchos de sus seguidores aseguran que la cantante se sometió a una nueva cirugía plástica y que se parece a Lucía Mendez.

Durante los últimos días, Ninel Conde presumió en Instagram su lujoso viaje a París, pero fue justamente una de las fotos en aquel lugar, la que le ha costado cientos de críticas a su rostro.

Una de las foto que más llamó la atención es en la que Ninel Conde aparece tomando una bebida, pero lo que los usuarios expresaron fue el disgusto que les generó el cambio que notaron en sus facciones, misma que eliminó de su cuenta.

"Diciendo hasta pronto! Recargada de energía; vamos de regreso con toda la buena actitud y agradecida con Dios por este tiempo en familia y en uno de mis lugares favoritos del mundo", este fue el texto con el que Ninel Conde acompañó la polémica fotografía.

De inmediato surgieron comentarios como: "Dios perdiste tu belleza natural", "Luces irreconocible", "Qué lástima que se dañen de esa manera. Ella era tan bonita y tan fea que se ve ahora" y "Adiós Ninel Conde... Hola Elba Esther Gordillo".

Pese a eso Ninel Conde compartió fotos de otro ángulo de su cara:

Disfrutando este viaje con mi hermana, pero siempre extrañando a mi chiquito !!!! Prometo que vendremos juntos algún día; ya casi de regreso a México para el show del 15".

Ninel Conde ha sido comparada con algunas figuras de la farándula como Lucía Méndez y Lyn May . Hasta el momento no han parado de escribirle a la cantante, quien no ha contestado ni ha dicho nada al respecto.

