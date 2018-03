LES SUSPENDEN SU CUENTA

Compañía que trabajó para Trump manipulo datos de 50 mil usuarios de Facebook

La aplicación permitió, de manera derivada, llegar a la información de hasta 50 millones de usuarios

REDACCIÓN 17/03/2018 03:03 p.m.

Donald Trump en campaña electoral del 2016 (Foto: web)

Una investigación conjunta de The New York Times y The Observer revela que en 2014 una compañía (consultora electoral), que trabajó para la campaña presidencial Donald Trump en 2016 se hizo con una base de datos de pretendido uso académico y la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales durante las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Por su parte, Facebook ha suspendido la cuenta de dicha consultora. La decisión de la red social se debe a que la firma, Cambridge Analytica, fundada en Estados Unidos y con una empresa matriz británica, obtuvo y manipuló de forma irregular información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, tratandose de uno de los mayores hurtos de información de la historia de Facebook.

La empresa Cambridge Analytica fue creada en 2013 con la financiación del multimillonario estadounidense Robert Mercer, considerado uno de los principales pulmones económicos de la campaña de Trump.

Dos años antes de que el constructor neoyorquino se hubiera lanzado a la carrera presidencial, Mercer invirtió 15 millones con el objetivo de poseer una herramienta que permitiera conocer a los votantes e influir en sus decisiones.

Así fue como durante la campaña de 2016, Cambridge Analytica trabajó para dos candidatos republicanos, primero Ted Cruz y después Trump.

La empresa está siendo investigada por el fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadunidenses, Robert Mueller, quien ya ha pedido los correos electrónicos de los empleados de Cambridge Analytica que trabajaron para la candidatura de Donald Trump.

Con información de El País

