Truco de oro para "stalkers", cómo ver las historias de Instagram sin ser detectado

REDACCIÓN 08/06/2019 08:27 p.m.

Igual y en este momento no lo puedes entender pero en ocasiones es necesario ver las historias de algún amigo, novio, ex, familiar, quién sea pero no queremos que se den cuenta. Visitar el perfil es totalmente anónimo pero las historias en redes sociales llevan un registro. En ese sentido, cada vez que revisamos estas publicaciones de otros usuarios, ellos pueden ver nuestro nombre en la lista de quienes vieron su publicación. Tal como nosotros podemos hacerlo cuando compartimos contenido en las historias.

De acuerdo con Mouse, "stalkear" un perfil es totalmente anónimo, pero en las historias, en especial de Instagram, no podemos pasar desapercibidos. Pero no todo está perdido, fuera de la app hay algunas herramientas que nos pueden ayudar en ese propósito.

A través de un sitio web, sin instalar ningún tipo de app o extensión ni acceder a nuestras cuentas personales, es posible ver las historias de Instagram y pasar desapercibido.

Ante todo tenemos a Insta Stories, una página en la que solo tienes que ingresar el nombre de un usuario (ya sea con o sin el @) y podrás ver e incluso descargar sus publicaciones de forma anónima. Eso sí, considera que esta herramienta no te permite ver el contenido de las cuentas privadas.

Insta Stories funciona tanto en versión móvil como en escritorio y no necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Instagram para utilizarla.

Otra opción en la misma línea de Insta Stories es Storiesig. Esta página tampoco requiere inicio de sesión en tu cuenta personal y solo te pide que ingreses el nombre del perfil que deseas revisar de manera exacta y sin el @.

Una vez que el sitio encuentra la cuenta- un proceso que puede tardar un poco-, Storiesig te mostrará una página con las historias destacadas, las cuales puedes ver y descargar simplemente presionándolas.

Por otra parte, los videos se despliegan en su propio reproductor, lo que permite adelantar o retroceder su contenido y verlos en pantalla completa, a diferencia de lo que se puede hacer en el propio Instagram.

Pero si deseas revisar las historias recientes tienes dos opciones: presionar donde dice "n° stories", justo debajo del nombre de usuario, o simplemente apretar la foto de perfil.

Y listo, ya puedes ver de manera anónima las fotos de esa cuenta.

Storiesig funciona solo con cuentas públicas y puedes probarlo desde tu teléfono o computador.

Otra alternativa es StoriesWatcher, una herramienta que mantiene el funcionamiento de las mostradas anteriormente y en versiones móviles y de escritorio permite ver de manera anónima las historias de un perfil de Instagram solo ingresando su nombre de usuario. Todo además de ofrecer la opción de descargar este contenido.

Pero StoriesWatcher tiene una característica particular, ya que además se puede instalar como una extensión para los navegadores Chrome y Firefox, lo que en la práctica te permitirá ver de manera anónima las historias ingresando o no a tu cuenta de Instagram.

Por último, otra alternativa es Hiddengram una extensión para el navegador Chrome que básicamente ocultará tu actividad en las historias Instagram. Es decir, con esta función activa, podrás ver las publicaciones de las personas que sigues, pero a ellos no les debería aparecer que lo hiciste.

