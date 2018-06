GRAN NOTICIA

Descubre como usar el navegador GPS de tu celular sin gastar tus datos

Existen alternativas, tanto para Android como para iPhone, que no requieren forzosamente de una conexión a internet para navegar

REDACCIÓN 07/06/2018 03:59 a.m.

(Foto: Archivo / Web)

El auge de los smartphones ha causado estragos en diferentes productos que ya contaban con una categoría propia, entre estos productos se encuentran los navegadores GPS.

Sin embargo, no hace tanto tiempo marcas como TomTom o Garmin se habían hecho fuertes comercializando un tipo de navegador autónomo que revolucionó la forma de viajar para muchos conductores, no obstante no todo el mundo podía disponer de este tipo de navegadores GPS.

Debido a la cada vez más dependencia de las personas hacía de servidores, los grandes desarrolladores tecnológico han inventado algunas alternativas, tanto para Android como para iPhone, que no requieren forzosamente de una conexión a internet para navegar.

Aquí te dejamos las diferentes opciones para poder navegar en tu GPS sin necesidad de datos móviles.





Google Maps

Los desarrolladores de la aplicación de mapas Google permiten al usuario descargar áreas concretas, las que más sean utilizadas, sin embargo esta descarga incluye únicamente la cartografía navegable.

Para descargar las áreas, se debe acceder a Ajustes/Zonas sin conexión y ahí seleccionar con el dedo en el mapa las áreas que se deseen. Google establece una caducidad, no obstante, para las mismas (un mes aproximadamente), obligando al usuario a volver a cargar la zona y de esta manera se asegura que se dispone de los mapas más actualizados.





Sygic

La principal ventaja de Sygic es que disfruta de la excelente cartografía que emplea TomTom, que lleva ya años en este negocio. A diferencia de Google Maps, en esta aplicación se descarga por defecto toda la cartografía del país tan pronto como se activa la aplicación y de esta manera únicamente será necesario el consumo de datos para el aviso de tráfico o radares.





Here We Go

Here, en su última versión, cuenta con la geolocalización como punto de partida para una serie de servicios, y entre ellos, la navegación GPS. Esta aplicación cuenta como principal gancho la posibilidad de utilizarla sin conexión a internet, pudiendo el usuario descargar la cartografía navegable por país.





KartaGPS

KartaGPS se basa en un modelo freemium mediante el cual el usuario cuenta de forma gratuita con una cartografía navegable. No es una mala solución para quienes quieran contar con una app de navegación sin compromisos y que además, pueda utilizarse sin acceso a internet.





Con información de El País

