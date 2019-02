¡Toma Nota! Si tu pareja hace alguna de estas cosas, es muy probable que solo te quiera como amante

REDACCIÓN 07/02/2019 07:05 p.m.

En la actualidad es muy normal escuchar la historia de alguno de tus amigos o compañeros de trabajo que te cuentan sobre la infidelidad, en algunos casos que le pone el cuerno a su esposa, sin importarle la familia o los verdaderos sentimientos.

La idea principal simplemente es dejarse ir por el placer.

Antes de entrar al tema de la nota, permítanos decirle que esto no es aceptable en ninguno de los casos y desearíamos que antes de que sucediera alguna infidelidad, se hablaran las cosas y se diera por terminada la relación que se tiene.

Así cómo hay hombres infieles, también hay mujeres que se dominan perfecto el terreno del engaño, asumiendo el papel de la persona infiel y no de la víctima. Si tú eres uno de aquellos hombres que está saliendo con una persona, pero sientes que hay algo que te ocultan o que no quiere formalizar la relación prefiriendo mantenerte en el anonimato, seguramente es porque tiene una razón: TIENE PAREJA Y TE QUIERE COMO AMANTE.

A continuación, te daremos 5 razones por las que ella te quiere únicamente como amante y no te has dado cuenta.

Tú decides si caer en su juego o ser una persona transparente y leal. Te advertimos que si decides estar con ella, es muy poco probable que tengas felicidad amorosa.

No conoces a su familia

Por más que tú la quieres involucrar en planes familiares o buscas que ella te lleve a conocer a alguien de su familia, no logras conseguirlo. No hay nadie en este mundo que busque tener algo lindo y formal escondiéndote de la sociedad. Estas es una de las señales más claras de que algo no anda bien y únicamente quiere estar a solas contigo.

Tienen horas determinadas para hablar

Si le escribes en la noche y ya no entran los mensajes y únicamente tienes contacto cuando ella te busca, déjanos decirte que entonces hay alguien más con quien comparte su vida y definitivamente no eres tú. Las mujeres que te quieren como amante son muy astutas para saber ocultar lo que realmente pasa en sus vidas y saben cómo hacerlo para que sigas en su juego.

Ambos disfrutan del sexo como nunca antes

Una de las principales razones por las que están juntos es el sexo. Si ambos disfrutan los momentos íntimos como nunca antes y sientes que ella solo te busca para tener encuentros sexuales, ¡felicidades! estás cumpliendo con tu papel de perfecto amante.

No te habla de un futuro

Cuando sus pláticas son más banales y no te incluye en sus planes a futuro, ni tampoco se preocupa por los tuyos, puede ser que solo te esté viendo como una persona pasajera en su vida con la que disfruta estar algunos momentos. Si todos los puntos anteriores coinciden en tu historia, ya no dejes pasar más tiempo y termina con esa situación, a menos de que te guste ser el amante.

No está cuando más la necesitas

¿La has buscado cuando más te sientes triste o algo te sucedió y no está disponible? Si es así, es porque ella no te considera lo suficientemente importante para involucrase en tus problemas personales y solo te quiere como amante.

