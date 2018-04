ELECCIONES 2018

¿Cómo son los debates en otros países?

En México y el mundo hay similitudes, pero también diferencias en los debates que se organizan entre quienes aspiran a gobernar

ESTÉFANA MURILLO 20/04/2018 04:59 a.m.

Hillary Clinton y Donald Trump en el primer debate presidencial en Estados Unidos. (Foto: tomada de la web)

Utilizado para difundir, contrastar propuestas y opiniones de candidatos a la Presidencia, el debate es la práctica más utilizada durante campañas electorales en México y en otras democracias del mundo con un objetivo común: que la ciudadanía ejerza un voto libre e informado.

Sin embargo, aunque comparten un mismo fin, hay elementos que hacen a los debates únicos en cada país: el número de participantes y de encuentros, los encargados de organizarlos y moderarlos, el formato utilizado, así como la duración del evento donde los distintos candidatos al Ejecutivo federal o central exponen proyectos de gobierno y contrastan ideas.

El nuevo modelo de debate en México

A 24 años del primer debate televisivo en México (mayo de 1994) donde participaron los candidatos presidenciales de los tres partidos políticos con mayor representatividad nacional: Ernesto Zedillo (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido un nuevo modelo de encuentro entre aspirantes presidenciales, sin precedentes en la historia de nuestro país.

Uno de los mayores cambios a este ejercicio es el método que se empleará. En los debates de las elecciones federales pasadas solía utilizarse un formato científico, un modelo que no permite la interacción fluida entre los participantes donde el moderador se apega al orden de participación y no existen mecanismos de inclusión ciudadana.

Ahora, el INE busca que los próximos encuentros (este año serán tres y no dos) sean inclusivos y más dinámicos. En el segundo, por ejemplo, habrá público participativo y en el tercero se tomarán preguntas a través de redes sociales.

Todos los debates ofrecerán una forma distinta de interacción: la primera entre las personas que fungirán como moderadores y la candidata y los candidatos, y la segunda privilegiando el intercambio entre las mismas candidaturas así como la contraposición de propuestas.

De acuerdo con la autoridad electoral, todos estos cambios al modelo de debate presidencial surgieron a partir de la revisión de distintos formatos que actualmente se utilizan en otros países.

Debate presidencial en EU

En Estados Unidos, donde se tiene un sistema bipartidista, no existe ninguna ley que obligue a los candidatos presidenciales a debatir. Sin embargo, una organización no gubernamental conocida como la Comisión sobre Debates Presidenciales, se encarga de su desarrollo. Sólo las organizaciones no lucrativas o las televisiones pueden promover estos debates.

En este país es en el que se destina el mayor tiempo de preparación: casi dos años. Por eso se ubica dentro del cuadrante de mayor dinamismo e inclusión ciudadana. Otras características del debate estadunidense respecto a su formato son:

1.- El moderador es un actor más en la discusión. Puede intervenir y pedirle a alguno de los participantes que clarifique una pregunta o realizar una nueva.

2.- El moderador puede modificar el orden de intervención y agregar tiempo adicional para no cortar la discusión.

3.- Existen preguntas establecidas previamente, pero el formato permite que se elaboren

nuevas en el transcurso.

4.- Hay oportunidad de discusión entre dos candidatos compartiendo propuestas o incluso acusaciones.

5.- Existe audiencia. En las primarias se tiene permitido mostrar apoyo o rechazo hacia un precandidato. En el debate presidencial no tienen permitido mostrar favoritismo.

La práctica del debate en Francia

En Francia, el primer debate televisivo se llevó a cabo en 1974 entre François Mitterrand y Valéry Giscard d'Estaing, iniciando así su tradición en debates que es particular por la figura de "la segunda vuelta", donde la victoria se define entre los dos candidatos mejor posicionados después de una primer ronda de votación.

Aunque se tiene un sistema multipartidista, al igual que en México, sólo participan dos candidatos en los debates que son organizados por emisoras televisivas y por los propios competidores. En cuanto a su formato cumple con las siguientes características:

1.- El moderador tiene un papel más limitado, aunque puede intervenir para realizar una pregunta improvisada o solicitar respuesta concreta.

2.- Las interrupciones del moderador son mínimas debido a que se permite una discusión libre entre los dos candidatos.

3.- Se permiten preguntas improvisadas durante la interacción entre candidatos.

4.- El moderador tiene preguntas determinadas y puede hacer nuevas preguntas conforme la discusión.

5.- No existe audiencia .

Encuentros entre candidatos de Reino Unido

En países con régimen parlamentario, la organización de debates televisivos entre candidatos es reciente, como en Reino Unido donde el primer debate difundido en televisión fue en 2010, pues este tipo de encuentros no es obligatorio.

Al haber iniciado con la transmisión de debates en plena era digital, este ejercicio tuvo amplia participación de la sociedad inglesa, cuyas reacciones expresadas a través de las redes sociales se dieron en tiempo real.

La experiencia de Chile

En el modelo chileno se incluye a periodistas que pueden realizar preguntas específicas a un candidato y aunque no existe interacción entre participantes, las y los moderadores pueden realizar cuestionamientos directos hacia los candidatos.

1.- Existe un moderador, pero se incluyen a periodistas que pueden realizar preguntas específicas y personalizadas hacia un candidato.

2.- Los periodistas pueden encauzar la discusión, solicitar que se aclare un punto o que se responda una pregunta.

3.- No existe interacción entre participantes.

4.- Aunque existen preguntas generales que se establecen previamente, las preguntas que realizan los periodistas son personalizadas.

5.- Los participantes no realizan cuestionamientos directos hacia otro candidato.

Argentina tardó en implementar su primer debate

Argentina tuvo su primer debate presidencial en las elecciones del año 2015 como respuesta a la exigencia de la sociedad civil que, a través de la iniciativa "Argentina Debate", impulsó la realización de este ejercicio hace escasos tres años.

La organización del primer debate en Argentina tomó cerca de un año, aunque su poca experiencia pudo haber incidido en que el formato no fuese el más dinámico e inclusivo.

