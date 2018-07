Así reacciona la prensa internacional ante virtual triunfo de AMLO

REDACCIÓN 02/07/2018 02:26 a.m.

Luego de que se dieran a conocer los resultados del primer conteo rápido en el cual se daba como virtual ganador al abandera de la coalición "juntos haremos historia" Andrés Manuel López Obrador, diversos medios de todo el mundo tuvieron diversas reacciones.

THE NEW YORK TIMES

El diario neoyorkino resaltó que en medio de la ola de ira populista alimentada por la corrupción y la violencia el izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México el domingo, en una victoria arrolladora que puso patas arriba al establishment político del país y le dio un amplio mandato para reconfigurar el país".

Leftist Wins Mexico Presidency in Landslide With Mandate to Reshape Nation https://t.co/oFaNWHTZHP

THE WASHINGTON POST

Otro de los diarios más importantes en el vecino país del norte, destacó que el virtual presidente de México,

"reunió a los votantes con su grito de batalla contra la corrupción y promesas a los pobres, obtuvo una resonante victoria la noche del domingo en las elecciones presidenciales de México, después de que sus dos principales rivales aceptaran su derrota."

ASÍ FUE COMO SE CONGREGARON LOS SEGUIDORES DE AMLO EN EL ZÓCALO TRAS DARSE A CONOCER SU VIRTUAL VICTORIA ELECTORAL

Asimismo, indica que "la victoria (de AMLO) lo convierte en el primer presidente de izquierda desde que México comenzó su transición a la democracia hace más de 30 años".

Leftist candidate Andrés Manuel López Obrador has a commanding lead in Mexico´s presidential election, according to exit polls https://t.co/MkjOUcV4Z3