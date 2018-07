Higiene bucal

Dentistas revelan los mejores consejos para combatir el mal aliento

Si haz hecho de todo y nada más no logras acabar con el mal aliento, dentistas recomiendan estos productos para erradicar el problema

REDACCIÓN 06/07/2018 03:26 p.m.

Dile adiós al mal aliento, estas son las recomendaciones de dentistas expertos para combatir este problema (FOTO ESPECIAL)

Lejos del mal aliento matutino existen múltiples razones por las que se puede padecer de mal aliento, en algunas ocasiones difícil de erradicar, pero no imposible. Obviamente para tratar este padecimiento es necesario el diagnostico de un especialista pero dentistas revelan los mejores consejos y productos de venta libre para combatir el mal aliento.

De acuerdo con Slate, Scott Froum, un periodoncista que a menudo trata casos de mal aliento confirma que "el 80 por ciento del mal aliento generalmente proviene del entorno dental como gingivitis o mala higiene dental) y el 20 por ciento de cosas como indigestión, amígdalas o senos paranasales".

El doctor Steven Fox, DDS, de Fox Fresh Breath Dental, experto en halitosis, el término médico para el mal aliento crónico, dice que este padecimiento afecta a aproximadamente una cuarta parte de la población . Si es consciente de sí mismo, ha intentado con todo en el estante para enmascararlo (y ejecutar muchas pastillas de menta en el proceso), pero en esos casos particulares, ninguna solución de venta libre ayudará, en cambio, una evaluación con un especialista puede probar sus bacterias anaeróbicas y equiparlo con los medicamentos adecuados para tratarla.

Sin embargo, para el mal aliento corriente que afecta a la mayoría de las personas, el periodoncista Mike Breault dice que una buena higiene oral-cepillarse y usar hilo dental, más las limpiezas regulares con su dentista-es lo más importante. Para encontrar tratamientos específicos más inmediatos, pedimos a los expertos sus mejores recomendaciones sin receta.

Enjuague bucal sin alcohol

Lo primero que Breault y Froum sugieren como una solución es el enjuague bucal sin alcohol que mata las bacterias sin resecar la boca. "En términos de enjuagues bucales, cualquier cosa no alcohólica es buena porque el alcohol secará la mucosa oral (o la membrana mucosa que recubre el interior de la boca) y en realidad contribuirá al mal aliento", dice Froum.

Mouth Moisteners

Humedecer su boca durante todo el día también puede mantener a raya las bacterias y los olores. Beber más agua es un hecho, pero también hay suplementos que pueden ayudar. "Si llega al punto en que su boca está seca por varias razones, puede comprar soluciones de venta libre como Biotène. Es un enjuague que cubre la boca y crea un ambiente húmedo ", dice Breault.

Y si prefiere una pastilla que pueda usar discretamente a su disposición, Breault también sugiere Xylimelts, que son "pequeños discos, como pastillas para la tos, que se derriten en la boca para hidratar y lubricar las cosas".

Si los problemas de sinusitis están causando su boca seca, también hay un aerosol de Xylitol para eso. Froum sugiere usar uno para hidratar el pasaje nasal, mientras elimina el goteo posnasal que puede estar aumentando la cantidad de bacterias en su boca.

Raspador de lengua

Por lo general, las bacterias se encuentran entre los dientes, por eso es necesario el uso de hilo dental. Pero la lengua también está llena de bacterias en el área de la parte posterior de la lengua. Por lo tanto, debe obtener un raspador de lengua para eliminar algunas de las bacterias que están incrustadas allí ". Este raspador de lengua de calidad médica es altamente recomendado por el escritor O Gotham como una solución para el aliento de la mañana.

Selección de agua

Para tipos específicos de hilo dental, Froum dice que generalmente se inclina hacia la elección del agua para los pacientes que desean optimizar su rutina dental. "Eso generalmente ayuda porque les resulta más fácil hacer un cuidado dental interproximal con un pico de agua versus hilo dental", dice. A propósito, también cubrimos los hilos de agua recientemente, y este Waterpik Aquarius (que luce muy elegante en todo negro) fue recomendado por el dentista Siama Muhammad como una poderosa herramienta para los sedantes negligentes.

Cepillo de dientes eléctrico

Su mal aliento también podría estar diciéndole que intensifique sus hábitos de higiene dental. Reexaminar lo básico, en este caso, podría ser un siguiente paso. "Por lo general, recomiendo un cepillo de dientes eléctrico como un Sonicare o un Oral-B si alguien tiene mala higiene dental porque a menudo le resulta más fácil de usar que un cepillo de dientes manual", dice Froum.

Palillos de dientes

Como un plus, el escritor Chris Black recomienda para el mal aliento, el uso de mondadientes de árbol de té que, según él, son muy superiores a la goma de mascar. "No se agregan azúcares ni productos químicos impronunciables, no producen ese desagradable sonido de masticación y las cualidades antisépticas naturales del aceite de árbol de té proporcionan aliento fresco y matan a las bacterias".

an

LEA TAMBIEN Llega a Latinoamérica pastilla para prevenir el contagio de VIH PrEP, es una pastilla funcional recomendada para personas con riesgo de contraer VIH

LEA TAMBIEN Su esposa se convulsionaba después del parto y él tuvo que "amamantar" a su hija Tras las complicaciones en el parto de su esposa, Maxamillian Neubauer se vio impulsado a hacer algo que nunca pensó: "amamantar" a su hija

LEA TAMBIEN Pierde las uñas de los pies por someterse a tratamiento de belleza Los tratamientos de "pedicura" de peces se han puesto muy de moda, pero representan ciertos peligros que a continuación te compartimos