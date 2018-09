Más sencillo de lo que imaginas, esta es la clave para prevenir embarazos adolescentes

REDACCIÓN 27/09/2018 06:09 p.m.

Todos conocemos a alguna chica que "arruinó" su vida por tener un hijo demasiado joven, en México ocurren 390 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, se considera que el principal motivo de estas situaciones es por desinformación y por iniciar la vida sexual a una edad temprana.

Prevenir el embarazo en adolescentes es más sencillo de lo que parece, una sexualidad informada podría ser la clave para evitarlo, ya que así se garantiza el acceso y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos en esa etapa de la vida.

Por ello, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, expertos destacan la importancia de dar una asesoría de calidad en salud sexual y reproductiva a los jóvenes.

Sexualidad informada previene embarazos adolescentes

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hay en promedio 7.3 millones de nacimientos anuales entre adolescentes menores de 18 años y hay 1.1 millones en niñas menores de 15 años.

Los embarazos adolescentes tienen un origen multifactorial, pero una de las principales causas es que los adolescentes no usan un método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Además, las niñas no tienen un proyecto de vida y en muchas de ellas, su máxima aspiración es ser madres y vivir fuera de casa.

Para contrarrestar este problema, se lleva a cabo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que busca reducir para 2030 un 50% de los embarazos adolescentes.

Los principios básicos de esta estrategia, son brindar educación sexual integral, especialmente para los niños, así como cursos en línea para los padres.

Por otra parte y para reforzar las estrategias para prevenir e identificar las necesidades reales de las mujeres en materia de anticonceptivos, se presentaron los resultados de la encuesta mundial Think About Needs in Conception (TANCO).

Esta encuesta abordó a más de 8 mil mujeres a quienes les preguntaron acerca de sus necesidades anticonceptivas.

Luego, se compararon sus respuestas con las de más de 800 médicos, quienes respondieron preguntas acerca de lo que ellos creen que las mujeres necesitan.

La Dra. Erika Torres, gerente médico de Innovative Women´s Health en Bayer México, destaca que algunos de los resultados más importantes de esta encuesta revelan que hasta un 84% de mujeres tiene interés en recibir más información acerca de los métodos anticonceptivos de larga duración.

Este porcentaje es interesante, porque es mayor al estimado por los médicos especialistas.

También se reveló que las píldoras combinadas son el método más utilizado por las mujeres, seguido por métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como el DIU y el SIU.

Además, se encontró que más del 50% de mujeres han utilizado al menos una vez anticonceptivos de emergencia y que un 30% de ellas, los habían consumido dos o más veces.

La principal causa del abuso de la pastilla de emergencia, es que las mujeres olvidan tomar la píldora anticonceptiva.

Estos resultados indican que en general, hay un mayor nivel de satisfacción en las mujeres al usar un sistema intrauterino que píldoras anticonceptivas.

Las mujeres encuestadas incluso dijeron que cambiarían las pastillas por un método de larga duración si recibieran información amplía acerca de ellos.

En conclusión, la Dra. Josefina Lira Plascencia, Vicepresidente del COMEGO, destaca que los resultados de este estudio confirman que las mujeres jóvenes deben tener acceso a los anticonceptivos de larga duración.

Estos métodos tienen una mayor tasa de efectividad y continuidad, además de que se adaptan a las necesidades de las adolescentes.

Un correcto acceso e información sobre estos métodos es clave para ayudar a las mujeres jóvenes a planificar su vida sexual y evitar embarazos adolescentes.

