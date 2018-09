Drogas adulteradas, el otro problema de narcóticos en AL

REDACCIÓN 15/09/2018 12:41 p.m.

Con el aumento de consumo de drogas en países de América Latina, también se ha incrementado el número de muertes por sobredosis o consumo de sustancias adulteradas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) , promueve programas de salud pública que recurren a prácticas encaminadas a reducir daños sin exigir abstinencia en el consumo de drogas.

El programa Échele Cabeza Cuando Se Dé en la Cabeza, busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para reducir el riesgo y mitigación de daño para promover y fortalecer la capacidad de decisión y respuesta de población joven vulnerable y no vulnerable frente al consumo.

Es por eso que en países de América Latina, en los festivales, principalmente de música, no sólo se pueden encontrar carpas de comida, bebidas, etc., sino que el mercado, ahora lleva a instalar carpas que analizan las sustancias que consumen los jóvenes.

Así se vivió en la última edición del Estéreo Picnic –celebrado en marzo en Bogotá-, donde los asistentes hacían fila en una carpa del programa Échale Cabeza, donde se hacían pruebas rápidas de droga de tráfico ilícito pero de uso regular. Sólo esa noche se analizaron 548 muestras.

"Las personas que consumen drogas no son kamikazes, lo hacen por placer y diversión, no porque quieran morir", dice Nuria Calzada, miembro de Energy Control, una organización que hace veintiún años testea drogas en España y que ha entrenado en el uso de reactivos químicos y luces UV a grupos de activistas en México, Colombia y Uruguay.

Las organizaciones sociales que analizan sustancias intentan garantizar la seguridad de los consumidores. Montan su stand en una fiesta y explican los efectos esperados de tal o cual sustancia y sus adulterantes más frecuentes; además, ofrecen recomendaciones sobre hidratación, alimentación y cómo actuar frente a una mala experiencia.

Sin embargo, las políticas de algunos gobiernos podrían retroceder en el tema del consumo legal de algunas sustancias, es el caso del gobierno del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque.

El pasado dos de septiembre, Duque anunció que cumplirá una de sus promesas de campaña: volver a penalizar la dosis mínima de droga en el país, que dejó de ser sancionada por la Corte Constitucional en 1994. "No se trata de criminalizar sino de quitar las dosis de las calles para que esa tentación no amenace a nuestras familias", dijo el mandatario. Sin embargo, quienes trabajan activamente para tratar los problemas asociados al consumo de sustancias no están convencidos.

Esta medida de salud pública se implementó en países europeos desde la década de los setenta, con un gran éxito en Portugal, país que despenalizo el uso de drogas en 2001. Desde entonces el número de muertes por sobredosis disminuyó más del 85 por ciento —la tasa de mortalidad por drogas más baja de Europa occidental— y las autoridades estiman que en la actualidad solo unos 25.000 portugueses utilizan heroína, un descenso en comparación con los 100.000 que la usaban cuando comenzó a aplicarse la política.

Naciones Unidas informó que 275 millones de personas usaron drogas en 2016. Y 450.000 murieron de sobredosis o por enfermedades asociadas como hepatitis C o HIV.

El tráfico de drogas adulteradas es más común de lo que parece. Ni la ciudad de Pablo Escobar, Medellín, se salva, pues ésta tiene la peor cocaína del país. A pesar de ser barata, es difícil encontrar cocaína de "buena calidad".

En España se estima que la pureza media de la cocaína es del 60 por ciento. En Medellín puede caer al 20 por ciento. La media en Colombia roza el 50 por ciento. La otra mitad son excipientes, adulterantes y suplantadores.

Por estos datos, las asociaciones que testean drogas en festivales y fiestas, continúan con estos programas. Desde el 2013 analizan cocaína, LSD, ketamina, entre otras. De esta forma los consumidores conocen sobre lo que compran y consumen y quizá puedan prevenir algunas consecuencias.

