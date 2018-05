Espectáculos

Así se enteró Paul Stanley del asesinato de su padre Paco Stanley

El conductor del programa "Hoy", Paul Stanley contó como sufrió al recibir la terrible noticia hace casi 20 años

REDACCIÓN 30/05/2018 12:29 p.m.

Muchas hipótesis surgieron sobre el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley pero hasta la fecha no se ha esclarecido el caso. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley fue asesinado a la salida de un restaurante en la CDMX causando impacto en sus televidentes.

Recordemos que el asesinato del conductor Paco Stanley fue llevado por noticieros nacionales dándole gran cobertura a los hechos y hasta la fecha el delito ha quedado sin resolver, de acuerdo a Publimetro.

Gracias @adelamicha chida platica @lasagaofficial ?????? Una publicación compartida de PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 28 May, 2018 a las 7:31 PDT

A casi 20 años de su trágico deceso su hijo Paul Stanley, reveló cómo se enteró de lo que había pasado con su padre, lo dijo en La Saga con Adela Micha.

ABC CANCELA LA SERIE DE ROSEANNE BARR POR UN TUIT RACISTA

Feliz día del boy?? Una publicación compartida de PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 30 Abr, 2018 a las 12:27 PDT

"Estaba en la primaria ya estábamos a final de curso y llega la madre por el maestro porque yo iba en una escuela de monjas y se sale el maestro y empiezo yo a imitarlo hacer todas las payasadas y entonces me habla el maestro (...) Fui a la dirección y marcó a su oficina y me contesta la secretaria y me dice ' oficina del señor Stanley' , y se escuchaba un des#$% ahí ' perdón sabe que no puedo atender a esta línea ocupada' es que soy Paul qué onda que paso como esta mi papá y ahí se suelta a llorar la secretaria y me dice ' hay hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal' ¿qué paso ya dime? ' a tu papá lo mataron' ", reveló Paul.

Demacreishon????? Una publicación compartida de PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 9 Abr, 2018 a las 2:47 PDT

Además la periodista Adela Micha le preguntó si creía que Mario Bezares era culpable de la muerte de su padre, Paco Stanley, a lo que contestó:

No sé, todo quedó sin respuesta. Todo es como un enigma. Siendo sincero, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó.

¿Porqué mataron a Paco Stanley?

Te presentamos algunas de las hipótesis del asesinato de Paco Stanley.

1.- Vínculos con el narco

En el boletín de prensa de la PGJDF se estableció que existía una estrecha relación de Amado Carillo "El señor de los cielos" y Paco Stanley, incluso lo recibía en sus oficinas.

Durante un asalto en noviembre de 1998 en el restaurante "Las gaoneras" el conductor de televisión recibió la primera amenaza de muerte, ya que al ser despojado de su reloj el delincuente le informó que había sido enviado por Luis Ignacio Amezcua a matarlo.

Tras el incidente Paco Stanley tramitó un permiso de portación de arma ante la Secretaría de Gobernación y que le fue otorgado el 11 de mayo de 1999, además contrató a los hermanos Fernando y Enrique Pérez Tamayo como escoltas.

Surgió un rumor que indicó que a Paco Stanley lo mataron porque le debía dinero al narcotráfico, al parecer se había negado a pagar una deuda y había mandado a volar a su proveedor.

2.- El "sancho" a Mario Bezares

Las bromas de Paco Stanley con respecto a la esposa de Mario Bezares durante los programas de televisión en vivo eran recurrentes y se especuló que el hijo de Brenda no fuera de Mario bezares, sino de Paco.

Muchas personas pensaron que Mario Bezares conspiró para matar a Paco Stanley ya que se congraciaría con el narco y eliminaría a su "sancho".

Años más tarde en noviembre de 2012 Brenda Bezares publicó un libro llamado "Demasiado Fuerte, la novela" donde reveló que sufrió acoso sexual por parte de Paco Stanley durante varios años y aseguró ya "con unas copas encima" le propuso que dejara a su esposo y que se fuera con él.

3.- Deuda condonada

Dentro de un expediente de la procuraduría capitalina se señaló que por una fuerte deuda económica, Luis Ignacio Amezcua "El rey de las metanfetaminas" planeó junto con Erasmo Pérez Garnica "El Cholo", la muerte de Paco Stanley durante una reunión en la zona 3 estancia 9 del Reclusorio Sur el 22 de abril de 1999.

"El Cholo" y Paola Durante debían acordar el día del homicidio con Mario Bezares, quien a cambio de "ubicar a la víctima" saldaría su deuda con Amezcua y al mismo tiempo se libraría del préstamo que le hizo Paco Stanley.

4.- Malos pasos

Los estudios médicos periciales establecieron que Paco Stanley presentaba lesiones en las fosas nasales, traía cocaína en el momento del atentado, en su vehículo se encontró un molino que se utiliza para pulverizar la coca, pero en el examen toxicológico practicado al cuerpo salió negativo.

Entre sus posesiones personales Paco Stanley llevaba una identificación vigente como servidor público de la Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de ahí se dijo que Stanley tenía una cuenta de 5 millones de dólares en Islas Caimán.

Y Mario Bezares también fue obligado a realizarse examen médico y dio positivo para cocaína en su análisis de orina.

Un informante de la DEA aseguró que Paco Stanley pertenecía a la estructura del cártel de Juárez, en una de las líneas de investigación se le señaló como proveedor de droga entre los adictos del mundo del espectáculo.

auc



LEA TAMBIEN Shakira calla rumores de infidelidad con este video familiar La cantante colombiana, Shakira trató de callar los rumores de una supuesta infidelidad de parte de Gerard Piqué

LEA TAMBIEN José José es captado en video fuera del hospital de Miami El cantante fue captado en la casa de su hija Sarita en Miami con un mejor estado de salud

LEA TAMBIEN Belinda presume lujosa pulsera en redes sociales Una de sus firmas favoritas es Cartier, y así lo demostró con un brazalete en forma de clavo con 374 diamantes en pavé