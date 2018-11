El tamaño sí importa, británicos crean tratamiento para hacer crecer el pene

REDACCIÓN 03/11/2018 03:34 p.m.

A pesar de que expertos han confirmado que el tamaño no es importante para complacer sexualmente a la pareja, muchos hombres no se sienten seguros con las dimensiones de su pene. Para solucionar este problema de autoestima, médicos del Reino Unido desarrollaron un método no quirúrgico para agrandar el pene.

De acuerdo con BBC, estos tratamientos consisten en inyectar líquido blando bajo la piel del miembro masculino para agrandar el largo y ancho del pene; sus efectos duran alrededor de un año y miedo. El procedimiento tiene un costo de 4 mi 500 euros.

Stuart Price es un paciente británico de los 130 que atiende mensualmente la clínica para someterse a este tratamiento, médicos aseguran que supene pasó de los 12.5 cm a 15 cm de circunferencia

Lo siento mucho más grande. Estoy muy contento, estoy muy contento con él, dice Stuart luego de ver el resultado final

Aunque no son quirúrgicos, expertos alertan de que comportan riesgos, en especial si no se hace en una clínica. Además de que se pueden presentar problemas en la función sexual en la etapa de adulto mayor.



