¿Cómo evitas que te clonen tu tarjeta de crédito? Aquí te decimos

Uno de los fraudes más comunes con nuestras tarjetas de crédito es el robo de datos que permite a los delincuentes pagar en comercios o extraer dinero de nuestra cuenta, publicó la BBC Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-48433105

El objetivo de los delincuentes es obtener el PIN y el número de la tarjeta. Con esos dos elementos, el abanico de posibilidades de fraude es amplio.

Las posibles causas de presuntos fraudes en tarjetas son:

• Robo o extravío del plástico.

• Clonación de la banda magnética en cajeros o terminales.

• Compras por teléfono o por internet.

• Transferencias electrónicas.

• Falsificación de datos personales.

Para una de las formas de clonarlas solo se necesita una cámara que grabe el PIN cuando lo introducimos y un dispositivo llamado skimmer que lee la banda magnética.

Los ladrones instalan en los cajeros un dispositivo que clona la banda magnética denominado skimmer. A través de una computadora, los ladrones vuelcan tus datos a una tarjeta vacía.

“Los cajeros automáticos son los sitios idóneos para instalar estos equipos, que con la llegada de cámaras y lectores más finos y pequeños son más difíciles de detectar”, indicó la BBC Mundo.

¿Cómo podemos prevenir que nos pase?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tiene algunos consejos para prevenir que nos roben nuestra información bancaria.

Parece sencillo pero con las prisas a menudo se olvida que solo con tapar con nuestra mano el teclado del cajero mientras introducimos el PIN, a los ladrones les faltará la mitad de la información que necesitan.

Por último, si el cajero se traga la tarjeta, no te vayas. Quédate en el lugar y reporta inmediatamente la pérdida.

Ten a mano el número de teléfono de tu banco para anular la tarjeta siempre que te sientas expuesto a alguno de estos riesgos.

Muchos expertos coinciden que los cajeros más seguros son los que se encuentran dentro de las entidades bancarias, pues son los que se revisan con más frecuencia para controlar que no se han instalado dispositivos de fraude.

Máquinas falsas

Otro punto caliente son las tiendas, restaurantes y gasolineras.

Aunque sea difícil de creer un lector de banda magnética puede esconderse en una mano.

Alguien deshonesto dentro del personal del negocio, puede clonar tu tarjeta y esperar tranquilamente a mirar cuál es el PIN que introduces al pagar la cuenta.

Ya tiene todo lo que necesita.

Por eso, "es muy importante que nunca pierdas de vista tu tarjeta", dicen los expertos de Condusef.

No dejes que se la lleven con ningún pretexto lejos de tu alcance y, si puedes, sostén con tu propia mano la máquina para pagar.

Algo más difícil de evitar es cuando es el lector TPV el que está adulterado.

Es decir, es un dispositivo de cobro falso, no oficial.

"Si sospechas esto ingresa una clave errónea. Si la compra es aceptada, el dispositivo está clonando tu tarjeta y deberías avisar de inmediato a la policía", explica el Servicio Nacional de Seguridad de Chile.

Lo más seguro

Pero al pagar en comercios, lo que de verdad no se puede clonar es tu teléfono.

El pago a través del celular es uno de los más seguros y está cada vez más extendido. Permite sincronizar tus tarjetas de crédito y tener acceso a ellas cuando lo necesites.

Como explica Ana Santos, responsable del área de menores y ciudadanos de INCIBE, en España, "con el móvil, si lo configuras adecuadamente, es probable que tengas que introducir la clave o la huella dactilar para desbloquearlo".

"Ahí ya te proteges un poco más" porque es un paso previo a abrir la aplicación de tu banco que guarda tu tarjeta.

Otras formas para evitar que nos roben es pedirle al banco que desactive el pago por contactless, es decir la lectura inalámbrica; o que la tarjeta no realice pagos en el extranjero o configurar nuestra cuenta para que cada vez que se haga un pago nos llegue un mensaje al celular.

En internet

Los expertos en ciberseguridad advierten que en internet los enlaces maliciosos son la manera más común con la que los delincuentes intentan robarnos nuestros datos financieros.

A través de un mail nos envían una promoción a una conocida tienda. Puede ser un regalo, un gran descuento o una promoción.

El correo parece muy convincente.

Al seguir ese enlace iremos a una tienda suplantada, no la legítima, en la que al intentar comprar somos nosotros mismos quienes introduciremos nuestros datos.

"La forma de evitar esto es introducir el nombre completo de la tienda a la que quieres ir en el navegador y no seguir ningún enlace", afirma Santos.

Por su parte, el servicio Nacional de Seguridad de Chile recomienda "no ingresar los números de tarjeta de crédito en páginas web con contenido sexual, que tienen como pretexto comprobar la mayoría de edad".

Si la clonaron, ¿qué hago?

En el caso de las tarjetas de débito no existe una norma que al día de hoy obligue a los bancos a hacerte la devolución, a menos que hayas contratado algún seguro contra este fraude.

Por ello, si desafortunadamente eres víctima de éste, tendrás que informárselo de inmediato a tu banco para buscar una solución.

A partir de 2013, si tu tarjeta de débito aún contara con banda magnética y te la clonan, la institución bancaria tendrá que hacerse responsable. Si clonan tu tarjeta de crédito, las instituciones financieras están obligadas a devolverte los cargos que no reconozcas, siempre y cuando: 1) lo reportes dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan realizado, 2) tu tarjeta no sea de chip y 3) el banco no compruebe que la transacción se autorizó a través de los sistemas Verified by Visa o MasterCard SecureCode.

