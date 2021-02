Comienzan campaña de seguridad en Tamaulipas y Texas

El gobierno de Tamaulipas y la Fuerza de Tarea Conjunta zona Oeste (Joint Task Force-West) pusieron en marcha este lunes la “Campaña de Seguridad y Prosperidad” y el programa “Se Busca” para el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas.

Se trata de la continuación de un esfuerzo emprendido desde junio pasado por el Gobierno de Tamaulipas y la Fuerza de Tarea Conjunta, que agrupa a 7 agencias federales de los Estados Unidos.

“Lo que a final del día hemos comprendido es que lo que es bueno para México es bueno para Estados Unidos y si trabajamos en conjunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos vamos a lograr todos y cada uno de nuestros objetivos”, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Asimismo, el gobernador reiteró la disposición de su gobierno de colaborar con autoridades de ambos lados para alcanzar mejores niveles de vida de los ciudadanos.

Por su parte, el titular de la Fuerza de Tarea Conjunta, Manuel Padilla Jr. enfatizó que las organizaciones de han vuelto multifacéticas y afectan a los dos lados de la frontera”

“Estamos viendo los dos lados de la frontera como un solo campo de operación porque estas organizaciones criminales impactan a nuestra comunidad de una forma negativa”, dijo Padilla

Desde el inicio de la campaña, ya se han registrado el arresto de al menos 3 criminales de la lista de los más buscados.

Por su parte congresista Henry Cuellar destacó lo innovador de este programa emprendido por el Gobierno de Tamaulipas y las autoridades federales del sur de Texas.

La campaña ha permitido la colaboración en materia de inteligencia para lograr un intercambio oportuno de información para facilitar la detección de 4 delincuentes claves.

En el programa participa el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública mientras que por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Como parte complementaria de la Campaña de Seguridad y Prosperidad, también se dio inicio al programa "Se Busca", el cual fomenta la denuncia anónima para denunciar a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que afectan a la comunidad en Texas y Tamaulipas.

La lista está compuesta por: Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”; Martín Rodríguez Barbosa, alias “Cadete”; Felix Gabriel Cepeda Dávila, alias “Comandante Cepeda”; César Eduardo Martínez García, alias “Pollo”; Luis Alberto Dávila Salazar, alias “Comandante Viejito”; Hugo Salcido Cisneros, alias “Comandante Pinpon”; Edgar Filiberto Castillo Vargas, alias “Beto”; Ernesto Michel Vargas Valderrama, alias “Neto”; Víctor Manuel Palomo y Agustín Ordorica López.

Al igual que la lista inicial de la Campaña lanzada en junio, los objetivos prioritarios de esta zona de la frontera entre Texas y Tamaulipas tienen cargos criminales en uno o ambos países.

En el evento estuvieron presentes además el Comandante de la Unidad de Operaciones espaciales de la Armada de Mexico , Almirante ,Marco Antonio Ortega Siu, el Congresista Henry Cuéllar; el Agregado de la Aduana de los Estados Unidos, Carlos González; Nelson Balido, Presidente del Consejo de Seguridad y Comercio Fronterizo; Irving Barrios Mojica, Procurador de Justicia de Tamaulipas; el Contralmirante, Augusto Cruz Morales, Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipa y Manuel Rojas Calvo, Comisionado de la Policía Federal.