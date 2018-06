ELECCIONES COLOMBIA

Así comienza la segunda vuelta electoral en Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que estos comicios son "trascendentales" debido que se llevan a cabo en un ambiente de paz

REDACCIÓN 17/06/2018 12:22 p.m.

El candidato de Centro Democrático, Iván Duque, parte como favorito para suceder al actual presidente Juan Manuel Santos

Con un despliegue de más de 157 mil elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; un electorado más inclinado por el candidato de derecha y con la participación histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como partido político Colombia se prepara para elegir hoy a su nuevo presidente.

Los colegios electorales colombianos abrieron hoy a las 08:00horas para que los cerca de 37 millones de ciudadanos colombianos emitan su voto.

El candidato de Centro Democrático, Iván Duque, parte como favorito para suceder al actual presidente Juan Manuel Santos, mientras que el izquierdista de Colombia Humana, Gustavo Petro, llega a esta segunda vuelta con pocas posibilidades del triunfo.

LOS NEGOCIOS DE CARO QUINTERO CON LA GUERRILLA COLOMBIANA

Además, en la primera vuelta del pasado 27 de mayo, Duque recibió más de 7.5 millones de sufragios, un 39 por ciento, mientras que Petro obtuvo 4.8 millones, un 25 por ciento.

Por su parte, Juan Manuel Santos afirmó hoy después de votar en Bogotá que estos comicios son "trascendentales" debido que se llevan a cabo en un ambiente de paz.

Asimismo, destacó que en la primera vuelta, por primera vez un excomandante de las FARC votó en democracia, sin armas y como líder de un partido político, dijo en referencia al exguerrillero Rodrigo Londoño.

Luego de emitir su voto, destacó que la democracia en ese territorio "es más inclusiva, hoy es más plural, y ahí está la muestra, los dos colombianos que hoy se disputan la Presidencia vienen de vertientes bastante opuestas".

Las autoridades estiman que, al igual que en la primera vuelta, estos comicios transcurran en absoluta normalidad no solo por el acuerdo de paz con las FARC, sino también por la tregua electoral de cinco días ordenada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ambos candidatos en disputa ya acudieron a votar acompañados de sus familiares.

Creo que aquí está la confluencia de gente diferente que puede gobernar con honestidad a Colombia.



Son vidas distintas, historias distintas consagradas a un mejor país



No me gusta ver a los pueblos uniformados con un solo color, me gustan multicolores



pic.twitter.com/XZJhBvXsRW — Gustavo Petro (@petrogustavo) 17 de junio de 2018

Hoy le pedimos a Dios y al pueblo colombiano que nos dé la victoria para transformar a nuestro país. #ConElFuturoNoSeJuega pic.twitter.com/VSktRGExpr — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de junio de 2018

Con Información de EFE

