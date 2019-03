Gastronomía chilanga, exóticos platillos que causan escalofríos a los mexicanos

REDACCIÓN 28/03/2019 08:48 p.m.

Hay personas con un paladar muy exigente, otras que se conforman con un platillo que calme el hambre voraz del momento. Quizá la combinación de estos dos tipos de gustos es la mente detrás de la gastronomía chilanga. Los antojitos de la Ciudad de México pueden ser tan exóticos que hasta da escalofríos probarlos.

Los chilangos no le tenemos miedo al éxito y si no se puede usar un bolillo pare revolucionar algún platillo, seguro encontramos una extraña salsa para bañarlo, o mejor aún, un mix de todas las salsas.

Si no hubiera valientes aventureros para deleitar su paladar con cosas nuevas, estos platillos no serían tan exitosos, empezando por las típicas tortas de tamal o de chilaquiles, los chilangos nos presentan los platillos más raros de la gastronomía capitalina, no importa si eres nativo de esta gran ciudad, seguro no conocías de alguno de estos manjares.

Torta de esquites: para no perder la tradición de reinventar un platillo con un delicioso bolillo.

Pulque de ostión: ¿para qué curarte la cruda con unos ostiones picositos? si te la puedes seguir con un curadito de este afrodisiaco marico.

Torta de flautas: por si la de chilaquiles o la guajolota no te eran suficientes, la de flautas es para los fans de lo crujiente.

Dona hamburguesa: a falta de bollos una donita glaseada, ¿por qué no?.

Hamburguesa muerta: si es temporada de "jalogüin", mejor prepárate tu hamburguesa con pan de muerto.

Hamburguesa en concha: inspirada en las "bombas" veracruzanas, que son conchas rellenas de frijoles y queso manchego. Ambos platillos mexicanos, ambos igual de raros.

Tostiesquites: los dorilocos pasaron a otro nivel luego de que a los tostitos se les agregaran esquites. No le digan al nutriólogo pero bien podrían contar como una comida completa

Maruchan extrema: neta que esto es para valientes, solo vean el video de la preparación.

Pizza de chile relleno y de carnitas: un toque mexicano a este típico platillo italiano.

Si creías que la quesadilla sin queso era demasiado "ridículo" estos antojitos chilangos seguro te quitaron la venda de los ojos.

