Netflix comenzó a mostrar anuncios en series y películas, usuarios se quejan

Netflix es la plataforma de streaming favorita en el mundo, para mayor comodidad de los usuarios la compañía hace pruebas cada año para innovarse, pero los cambios de este 2018 no le están gustando a los usuarios, pues muchas personas alrededor del mundo se están quejando en redes sociales de que en Netflix aparecen anuncios entre los episodios de las series.

De acuerdo con Hipertextual, estos anuncios ocupan casi la totalidad de la pantalla (80%) y son interactivos, ya que es posible comenzar a reproducir el contenido promocionado o agregarlo a una lista para verlo en otra ocasión. El resto de la pantalla es ocupado por la miniatura correspondiente al siguiente episodio de la serie que se estaba viendo. El usuario de Reddit WhyAllTheTrains compartió una fotografía de cómo lucen estos promocionales:

Si bien se trata de un experimento por parte de la compañía, los usuarios elegidos para esta prueba no están nada satisfechos, más aún cuando un error no permite saltarse estos anuncios para pasar al siguiente capítulo. El portal TechCrunh se ha puesto en contacto con la compañía para obtener más información y afortunadamente hubo respuesta inmediata.

@netflix for the record, this new ad setup that you have between episodes is stupid. It does not make me want to watch more shows, it just irritates me that I can´t read the preview for the next episode. Get rid of this shit!