¡No por favor! Ahora planean poner comerciales en las historias de WhatsApp

Llegan muchos cambios a la aplicación, pero este será el más molesto para los usuarios, planean poner comerciales en las historias de WhatsApp, tal como lo lees, la app de mensajería tendrá publicidad a partir del 2019.

De acuerdo con Televisa News, varios medios han confirmado que WhatsApp se encuentra trabajando para introducir publicidad, los primeros en sufrir el cambio serán usuarios de iOS.

Los rumores tomaron fuerza luego de que los fundadores de WhatsApp, Brian Acton y Jan Koum, renunciaran a la aplicación luego de que el actual dueño Mark Zuckerberg (Fundador y dueño de Facebook) decidiera monetizarla, pues sentían que esto "rompía un pacto social con sus usuarios"

And I want to add: WhatsApp is already working to implement ads in the iOS app. https://t.co/eL55pu1kFR