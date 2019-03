El asesinato de Colosio: Netflix destapa la cloaca del crimen más controversial de la política mexicana

REDACCIÓN 22/03/2019 08:53 p.m.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio durante su candidatura para la presidencia de México es sin duda un hecho que marcó la historia de la política mexicana. A más de 20 años del asesinato, Netflix desmenuzará este polémico hecho en su nueva serie "La historia de un crimen: Colosio".

De acuerdo con Publimetro, la serie mezcla ficción con realidad y se especula sobre quién o quienes fueron sus verdaderos asesinos y por qué o para qué se decidió eliminarlo. Otra parte importante de la historia es la viuda del candidato, Diana Laura Riojas, a quien el cáncer le deja poco tiempo para encontrar a los culpables.

Historia de un crimen: Colosio es la primer temporada de la serie que hablará sobre distintos asesinatos ocurrido en América Latina. Publimetro platicó con sus protagonistas, entre ellos Jorge A. Jiménez quien le da vida al candidato y que habló de las dificultades que se le presentaron al hacer este personaje.

"La dificultad fue darle vida a Colosio por lo que significa para el país. A la hora de estar trabajando hubo ciertas escenas que se sintieron como reales, como la de Lomas Taurinas; eran cientos de personas gritando, fue como si me hubieran teletransportado a ese momento. A mí nunca me había pasado eso, fue una sensación muy fuerte, fue una de muchos que hubo".

Antes que nada, la serie es un thriller policíaco, sin embargo, Alberto Guerra quien interpreta a Federico Benítez López, Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, reveló que la historia pretende revelar el lado menos conocido de los personajes.

"Colosio es un nombre, es un hecho y lo que van a poder ver es la humanización de la historia. Eso significa que Luis Donaldo Colosio era una persona y van a poder entender cuál era la vida de la viuda que dejó, así como a Mario Aburto y su familia, al igual que de Federico Benítez. Todos los actores alrededor, como los Salinas, se verá un poco más allá del nombre que es del recuerdo que tenemos y que representan mucho más que un hecho".

La actriz Ilse Salas tuvo la responsabilidad de interpretar a uno de los personajes más atractivo de la historia, Diana Laura, para esto fue arropada por los hijos del fallecido candidato.

"Investigué mucho de las mujeres de la época. Diana Laura era una economista brillante, no sólo era la esposa del candidato. Y sí logré tener contacto con Mariana y Luis Donaldo (Colosio), nunca nos pudimos ver, porque no viven en la ciudad, pero te puede decir que el acercamiento fue muy generoso, toda la parte emocional de mí interpretación viene de esas pláticas con sus hijos".

El hombre señalado como el asesino de Colosio, Mario Aburto Martínez, es interpretado por Antonio Guerrero; a quien vimos como el Cadete Tello en Luis Miguel, la serie y dando vida a Fermín en Roma.

"Tuve un gran peso social al interpretar a Mario", reveló Guerrero y continuó, "pero me ayudó mucho la investigación de Laura Sánchez Ley porque explica toda la cosmovisión de lo que para Mario significa su familia. Sin embargo no dejó de ser estresante darle vida a Aburto".

Los actores también hablaron sobre las complicaciones de interpretar personaje biográficos, pero también encontraron algunas ventajas como en el caso de Ilse Salas, "al principio son los nervios de lograr hacer fidedigno al personaje, eso se te quita cuando apelas a tu imaginación y te das cuenta que la intimidad de los personajes, nadie la conoce". Idea con la que coincidió Alberto Guerra, "estuvimos más liberados en la parte emocional porque eso no está documentado, el qué sintieron los personajes en situaciones especificas".

Guerra también platicó sobre la importancia del asesinato de Colosio en la historia de México, "es imposible no tomarlo como un parteaguas y lo seguirá siendo no sólo por el hecho de que no esté resuelto, si no sólo por el hecho de que cambió el destino del país".

NÚMERO

22 de marzo llega a Netflix Historia de un Crimen: Colosio

¿De qué trata?

Historia de un Crimen: Colosio es una nueva serie antológica sobre crímenes controversiales que han sacudido a diferentes países durante décadas y que generaron confusión social, acusaciones de corrupción y la búsqueda de justicia. La primera temporada contará el caso de Luis Donaldo Colosio, el político y candidato presidencial mexicano que fue asesinado en un evento de campaña en Tijuana en 1994. La temporada de cuenta con ochos episodios.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Luis Donaldo Colosio Murrieta

Jorge A. Jiménez interpreta al candidato que había tenido un inicio de campaña bastante gris pero que había inspirado a los mexicanos con su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario del PRI.

Federico Benítez López

Alberto Guerra es el Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, quien inició una investigación independiente y paralela del asesinato. Fue acribillado el 28 de abril de 1994.

Diana Laura Riojas

Ilse Salas es la esposa de Colosio, quien para el día del asesinato ya había sido diagnosticada con cáncer pancreático. Murió el 18 de noviembre de 1994.

Mario Aburto

Aún hay muchas dudad de que el hombre interpretado por Jorge Antonio Guerrero, haya sido un asesino solitario. Se llegó a decir que el sujeto apresado en Lomas Taurinas y el que fue recluido en prisión, no eran la misma persona.

an

LEA TAMBIEN Enrique Guzmán se disculpa con Silvia Pinal y con sus hijos por los maltratos y los abusos La visita que hizo Enrique Guzmán a Silvia Pinal fue para pedirle perdón por la violencia que la hizo sufrir en el pasado

LEA TAMBIEN Pero... ¿por qué? Scarlett Johansson redujo el tamaño de su busto En una reciente sesión para la revista Vogue, la sensual actriz dejó en evidencia el cambio en sus atributos físicos