Así era Dayana, una de las colombianas muertas en el accidente del Ferrari

Andrés Jiménez, exnovio costarricense de Dayana Sánchez, la joven oriunda de Medellín quien falleció en el accidente del ferrari, relató su relación con ella

REDACCIÓN 09/03/2018 05:57 p.m.

Dayana Sánchez murió tras el accidente (Foto. tomada de la web)

Ciudad de México (La Silla Rota).- Andrés Jiménez, exnovio costarricense de la colombiana Dayana Sánchez, la joven oriunda de Medellín quien falleció junto a su amiga Tatiana García en un accidente en un ferrari rojo en la autopista del Sol, habló sobre la joven.

Según dijo, conoció a Dayana Sánchez hace dos años a través de una prima de ella . De acuerdo con su relato, hablaba a diario con ella y de hecho lo hizo, vía WhatsApp, el mismo día que Dayana murió. De hecho aseguró que al siguiente día le informaron que en la noche ella se había accidentado a bordo del Ferrari y que no sobrevivió.

"Ella se vino de Colombia para acá, creo, por una oportunidad de trabajo", explicó.

Atenta y callada

"Nos hicimos novios, vivimos juntos. Era una persona muy atenta, callada, me ayudó también un tiempo en mi oficina y después regresó a su país. Seguimos en contacto y habíamos quedado en que yo iría a Colombia en estos días", aseguró.

Andrés Jiménez, quien trabaja con bienes raíces en Costa Rica y en compra y venta de vehículos, algunos de alta gama, aseguró que ella quería contraer matrimonio y esa situación desencadenó en la ruptura de la relación, toda vez que él le dijo que no estaba preparado.

Luego, aseguró, empezó a ver cómo ella montaba en Facebook muchas fotos dando cuenta de la cantidad de viajes que estaba realizando.

"Cuando la vi en México me pareció muy extraño porque me decía que no tenía mucho dinero, pero la veía viajar", aseguró.

"Le dije que tuviera cuidado porque el ambiente de México es muy pesado".

Andrés Jiménez dijo que su exnovia Dayana Sánchez le decía que estaba trabajando como modelo y edecán.

"Me imagino que ella tuvo presiones familiares porque me dijo muchas veces que no estaba muy bien la situación en Colombia. Que el trabajo era muy duro allá. Supuse un montón de cosas, nunca me decía nada. Me decía que era modelo, que era edecán. cambió mucho ella, la verdad", narró.

Jiménez también aseguró que ella nunca le habló de Alberto Sentíes Palacio, conocido como Lord Ferrari y a nombre de quien figuraba el Ferrari.

"Nunca me mencionó nada", acotó.

Finalmente, el costarricense dijo que se le sorprendió mucho la muerte de Dayana Sánchez.

"Para mi fue una gran pérdida y yo le tenía mucho cariño".

Esto dijo el conductor del Ferrari en su declaración

Una semana después de que fallecieran dos colombianas en eltrágico accidente, se conocieron partes de la declaración del hombre que conducía el lujoso vehículo y que fue hospitalizado al sufrir graves quemaduras en el rostro, brazos y manos.

Iván de la Borbolla, que viajaba ese 27 de febrero desde Acapulco a Ciudad de México, acompañado de Dayana Sánchez, de 22 años, y Tatiana Guzmán, de 29, declaró este lunes ante el fiscal Olea Peláez y dijo que no huyó del lugar, sino que fue rescatado por su escolta en un carro Dodge.

"En mi concepto, el señor de la Borbolla no huye, sino también tiene lesiones muy graves, quemaduras de tercer grado en la cara", contó el fiscal Peláez al periódico El Tiempo de Colombia.

El mexicano, a quien investigan por homicidio culposo, habría sido socorrido por su escolta y llevado a una clínica de Cuernavaca.

Según le dijo de la Borbolla al fiscal conoció a las colombianas en un bar de Ciudad de México y se reencontró la semana pasada con ellas en Acapulco.

El peritaje reveló que el hombre conducía el lujoso auto entre 150 y 160 kilómetros por hora. En un momento perdió el control del vehículo, se estrelló contra un bus y luego contra un muro de contención en la autopista del Sol.

El vehículo se incendió y de la Borbolla habría alcanzado a salir en algún momento del mismo. Sin embargo, las colombianas quedaron atrapadas y sufrieron quemaduras en el 90 por ciento de sus cuerpos, las cuales les causaron la muerte dos días después.

