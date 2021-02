Con reloj, cuentan los días para que salga Yunes del gobierno

Xalapa, Ver. - La asociación de empresarios SOS instaló un reloj en la plaza Lerdo, que llevará la cuenta regresiva de las horas y los minutos -de los 101 días- que le restan a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Los empresarios que se asociaron para exigir el pago de adeudos que fueron heredados a Yunes Linares, se comprometieron a que, al finalizar la gestión del mandatario estatal se hará un festejo -con pambazos, tamales y atole- en pleno centro, para celebrar la conclusión del bienio, calificado como la “peor administración” de Veracruz.

El costo por la renta del reloj a una empresa veracruzana será de 90 mil 900 pesos, 900 al día, que saldrán facturados a nombre de IMHOTEV Asesores y Comercialización, propiedad del ex panista Alejandro Cossío Hernández.

El empresario xalapeño, que fue denunciado el pasado 17 de julio por el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, solicitó un permiso al Ayuntamiento de Xalapa que montó una tarima a través de Acción Social, para colocar el reloj digital que llevará la cuenta regresiva.

“Vamos a medir las horas y minutos que le quedan al mal gobierno de Miguel Ángel Yunes y estar listos para que el último día de gobierno celebremos en plaza Lerdo”, afirmó en entrevista con los medios de comunicación.

El polémico empresario, reconoció que aún mantiene la esperanza de que le paguen, este lunes 21 de agosto -a través de un mensajero- le preguntaron si estaba dispuesto a desistir de la instalación del reloj, a cambio del pago de los 55 millones de pesos que le deben por servicios prestados a la Secretaría de Salud.

Cossío Hernández, que fue desalojado de palacio de Gobierno el pasado 16 de julio, se dijo dispuesto a cesar en su protesta, pues como empresario sólo quiere cobrar sus facturas pendientes, “hasta le doy las gracias”.

“A mí el Gobierno de Miguel Ángel Yunes, de diciembre del 2016 y enero y febrero del 2017, por la operación de las siete clínicas de hemodiálisis, a las que les presté servicio y que tengo contrato ampliado por este gobierno, me adeudan 52 millones de pesos”, recordó.

El empresario fue requerido por la Fiscalía General del Estado, tras una denuncia de Irán Suárez Villa, titular de Servicios de Salud, luego de que acusó que funcionarios de Sesver pedían el pago de moches para agilizar la liberación de recursos a los empresarios.

El integrante de la Asociación SOS exigió al Fiscal Jorge Winckler, a quien calificó de monito cilindrero de Yunes Linares, de abrir una investigación contra los funcionarios públicos que se niegan a dar a conocer el listado de empresas y adeudos que mantiene la administración estatal, así como los que les fueron heredados.

La asociación SOS, dijo mantendrá la protesta, pese al intento del gobierno de dividirlos y amedrentarlos con documentación falsa, que habrían entregado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Cossío mencionó que se mantiene en la postura de que se les pague a través del ramo 028, o en todo caso que el Congreso local autorice una partida especial para liquidar a todos proveedores y prestadores de servicio del Estado.

mvf